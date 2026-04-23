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Singapur ha formado la carrera de la arquitecta María Arango. Con más de 27 años de experiencia y luego de un fructífero paso por la reconocida firma ONG&ONG, esta ibaguereña fundó junto con su esposo, el también arquitecto Diego Molina, su propio estudio, ArMo Design Studio, especializado en arquitectura, interiorismo y diseño espacial.

María Arango, arquitecta y fundadora de la firma Armo Design Studio.

¿Existe alguna característica recurrente, ya sea espacial, material o formal, en sus proyectos?

En nuestros proyectos hay una preocupación constante por la espacialidad y por la manera en que esta se relaciona con su contexto. Nos interesa que cada obra responda en forma específica al lugar, a sus condiciones, a su escala y a quienes la van a habitar. Más que partir de una intención formal preconcebida, buscamos que la propuesta surja de esa relación entre espacio, uso y entorno.

Así mismo, hay una inclinación hacia ambientes claros, serenos y bien resueltos, donde los recorridos se den con naturalidad, y donde la luz, las proporciones y la materialidad ayuden a construir una atmósfera cuidada. Queremos que los espacios se sientan coherentes, que transmitan calma y cierta neutralidad, pero con carácter.

Arquitectura para habitar la calma: la firma colombiana que diseña desde la serenidad

En cuanto a los materiales, solemos trabajar con paletas sobrias y honestas, privilegiando aquellos elementos naturales que tengan textura, profundidad y una buena forma de envejecer. Nos atrae una materialidad que no dependa del efecto inmediato, sino que se pueda sostener en el tiempo y aportar a la experiencia del lugar de una manera más silenciosa.

Más que un lenguaje formal rígido, buscamos que cada proyecto encuentre su propia lógica. Tal vez por eso haya una cierta contención en la manera en que resolvemos: preferimos la precisión a la estridencia y la coherencia del conjunto a los gestos gratuitos. Al final, lo que deseamos es que el espacio se sienta propio del sitio, bien resuelto y capaz de producir una experiencia serena pero significativa.

Para usted, ¿qué material o técnica local en nuestro contexto tiene el mayor potencial para construir un sentido de identidad colombiana por medio del diseño o la arquitectura?

Nos parece que la identidad no se construye a partir de una idea literal de lo local, sino desde una lectura más sensible de los materiales, los oficios y las condiciones propias del lugar. En Colombia hay una riqueza enorme en ese sentido, tanto por la diversidad geográfica como por la tradición artesanal que existe en varias regiones.

Más que pensar en un solo material, nos interesa la posibilidad de reinterpretar recursos y técnicas locales desde una mirada contemporánea. La madera, el ladrillo, la piedra, las fibras naturales y muchos oficios vinculados al trabajo manual tienen un potencial enorme cuando se usan con rigor y sin caer en lo decorativo.

¿Qué intereses o búsquedas particulares exploraron en su más reciente proyecto?

En nuestro proyecto más reciente exploramos cómo integrar técnicas vernáculas de la región de nuestra clienta dentro de una arquitectura contemporánea, de un modo equilibrado y natural. Queríamos que esas tradiciones estuvieran presentes no como un recurso decorativo, sino como parte esencial de la identidad del proyecto.

La búsqueda estuvo en hallar un balance entre celebrar esos saberes y adaptarlos a una forma de habitar más contemporánea. Nos interesó trabajar esa tensión entre tradición y modernidad de una manera coherente, para que el proyecto pudiera responder a las necesidades actuales, pero sin perder su vínculo con el contexto cultural del que parte.

Más allá de lo visual, ¿qué experiencia sensorial o emocional quiere usted producir con su trabajo?

Hay un concepto que ha guiado mucho nuestro trabajo: “Your own sanctuary”. Nos interesa que cada vivienda se convierta en un refugio propio para quien la habita, entendiendo que esa idea de santuario es distinta en cada caso. Algunas veces se expresa mediante la calma y la neutralidad; otras, por medio del orden, la pureza espacial o incluso de ciertos detalles más clásicos que aportan tranquilidad y familiaridad.

Más allá de lo visual, buscamos identificar qué hace que un lugar se sienta verdaderamente propio para cada cliente y construir, a partir de ahí, una experiencia de bienestar, pertenencia y equilibrio. Queremos que los espacios no solo se vean bien, sino que se sientan acogedores, habitables y profundamente conectados con la vida de quienes los ocupan.

¿Cuáles son sus influencias?

Nos inspiran especialmente arquitecturas que trabajan de un modo sensible con el clima, la materialidad y la relación entre interior y exterior. Sentimos una gran afinidad con la arquitectura tropical brasileña, así como con ciertas arquitecturas de Bali y Sri Lanka, donde la luz, la ventilación, los materiales naturales y la integración con el paisaje construyen espacios serenos y profundamente habitables.

Más que influencias formales, nos interesa una forma de pensar la arquitectura desde la atmósfera, el contexto y la experiencia cotidiana del habitar.