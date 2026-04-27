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Marta Gallo es arquitecta y empresaria, con 30 años de experiencia. Es socia fundadora de AEI Spaces, una compañía con presencia e impacto en Colombia, Panamá, México, Ecuador y Estados Unidos, que se dedica al diseño y la construcción de obras de arquitectura de múltiples escalas y usos. Su ejercicio profesional se ha centrado en proyectos y procesos con los que buscan generar iniciativas de construcción sostenible y responsabilidad social.

Fotografía: Cortesía AEI SPACE.

¿Existe alguna característica recurrente, ya sea espacial, material o formal, en sus proyectos?

Más que una característica formal o material, lo que define nuestros proyectos es una intención humana: diseñar lugares que transformen la vida de las personas. Entendemos la arquitectura desde la experiencia, no desde el objeto. Buscamos un equilibrio entre eficiencia y emoción, creando espacios abiertos, luminosos y honestos, donde cada elemento tenga un propósito claro y contribuya al bienestar, la interacción y la construcción de comunidad.

Diseñar con intención: la arquitectura como experiencia que transforma la vida cotidiana

Para usted, ¿qué material o técnica local en nuestro contexto tiene el mayor potencial para construir un sentido de identidad colombiana por medio del diseño o la arquitectura?

Diseñar con intención: la arquitectura como experiencia que transforma la vida cotidiana

Más que un material específico, la identidad se construye desde la manera en que reinterpretamos lo local. Nos inspiran la geografía, la cultura y los oficios de Colombia. Materiales como la madera, el ladrillo y las fibras naturales tienen un gran potencial cuando se trabajan con una mirada contemporánea. La clave está en cómo ensamblamos estos elementos, integrando tradición e innovación para crear espacios auténticos y relevantes.

Diseñar con intención: la arquitectura como experiencia que transforma la vida cotidiana

¿Qué intereses o búsquedas particulares exploraron en su más reciente proyecto?

Diseñar con intención: la arquitectura como experiencia que transforma la vida cotidiana

En nuestros proyectos más recientes nos enfocamos en integrar sostenibilidad, tecnología y bienestar de manera real. Nos interesa diseñar espacios que respondan a nuevas formas de trabajar y vivir, entendiendo que la arquitectura hoy articula sistemas completos: desde el entorno y el paisaje hasta la comunidad. También exploramos modelos de trabajo más colaborativos y eficientes, donde el lugar impulse la innovación y el sentido colectivo.

Diseñar con intención: la arquitectura como experiencia que transforma la vida cotidiana

Más allá de lo visual, ¿qué experiencia sensorial o emocional quiere usted producir con su trabajo?

Diseñar con intención: la arquitectura como experiencia que transforma la vida cotidiana

Buscamos crear espacios que se sientan. Lugares que transmitan calma, pertenencia y conexión, pero que además inspiren y fomenten la interacción. Nos interesa diseñar ambientes que funcionen tanto como puntos de encuentro —en los que se construye comunidad— como de pausa y refugio dentro de la dinámica cotidiana.

¿Cuáles son sus influencias?

Diseñar con intención: la arquitectura como experiencia que transforma la vida cotidiana

Nuestras influencias provienen tanto de la arquitectura como de disciplinas que estudian la relación entre el espacio, el cuerpo y la mente. Nos interesa entender cómo los entornos impactan el comportamiento y las emociones. Sin embargo, más allá de referentes específicos, nuestra mayor influencia es el trabajo colectivo: el cruce de ideas, disciplinas y miradas dentro del equipo, que nos permite construir una arquitectura coherente, consciente y con propósito.