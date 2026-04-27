Diseñar con intención: la arquitectura como experiencia que transforma la vida cotidiana

Revista Axxis
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Marta Gallo es arquitecta y empresaria, con 30 años de experiencia. Es socia fundadora de AEI Spaces, una compañía con presencia e impacto en Colombia, Panamá, México, Ecuador y Estados Unidos, que se dedica al diseño y la construcción de obras de arquitectura de múltiples escalas y usos. Su ejercicio profesional se ha centrado en proyectos y procesos con los que buscan generar iniciativas de construcción sostenible y responsabilidad social.
¿Existe alguna característica recurrente, ya sea espacial, material o formal, en sus proyectos?
Más que una característica formal o material, lo que define nuestros proyectos es una intención humana: diseñar lugares que transformen la vida de las personas. Entendemos la arquitectura desde la experiencia, no desde el objeto. Buscamos un equilibrio entre eficiencia y emoción, creando espacios abiertos, luminosos y honestos, donde cada elemento tenga un propósito claro y contribuya al bienestar, la interacción y la construcción de comunidad.
Para usted, ¿qué material o técnica local en nuestro contexto tiene el mayor potencial para construir un sentido de identidad colombiana por medio del diseño o la arquitectura?
Más que un material específico, la identidad se construye desde la manera en que reinterpretamos lo local. Nos inspiran la geografía, la cultura y los oficios de Colombia. Materiales como la madera, el ladrillo y las fibras naturales tienen un gran potencial cuando se trabajan con una mirada contemporánea. La clave está en cómo ensamblamos estos elementos, integrando tradición e innovación para crear espacios auténticos y relevantes.
¿Qué intereses o búsquedas particulares exploraron en su más reciente proyecto?
En nuestros proyectos más recientes nos enfocamos en integrar sostenibilidad, tecnología y bienestar de manera real. Nos interesa diseñar espacios que respondan a nuevas formas de trabajar y vivir, entendiendo que la arquitectura hoy articula sistemas completos: desde el entorno y el paisaje hasta la comunidad. También exploramos modelos de trabajo más colaborativos y eficientes, donde el lugar impulse la innovación y el sentido colectivo.
Más allá de lo visual, ¿qué experiencia sensorial o emocional quiere usted producir con su trabajo?
Buscamos crear espacios que se sientan. Lugares que transmitan calma, pertenencia y conexión, pero que además inspiren y fomenten la interacción. Nos interesa diseñar ambientes que funcionen tanto como puntos de encuentro —en los que se construye comunidad— como de pausa y refugio dentro de la dinámica cotidiana.
¿Cuáles son sus influencias?
Nuestras influencias provienen tanto de la arquitectura como de disciplinas que estudian la relación entre el espacio, el cuerpo y la mente. Nos interesa entender cómo los entornos impactan el comportamiento y las emociones. Sin embargo, más allá de referentes específicos, nuestra mayor influencia es el trabajo colectivo: el cruce de ideas, disciplinas y miradas dentro del equipo, que nos permite construir una arquitectura coherente, consciente y con propósito.