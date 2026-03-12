Taller Di Frenna Arquitectos ha creado su estudio de arquitectura en Colima, México. Concebido como un espacio de trabajo y un entorno creativo, el edificio reúne espacios de trabajo, áreas de reunión, instalaciones audiovisuales y patios interiores dentro de una serie de volúmenes claramente definidos.

La arquitectura de un taller de arquitectura: este es un laboratorio para crear ideas

El proyecto refleja el enfoque arquitectónico del estudio mediante el uso de materiales vistos, la experimentación con texturas y la integración de la luz natural y la vegetación.

La arquitectura de un taller de arquitectura: este es un laboratorio para crear ideas

El propósito de la arquitectura de la obra

La nueva sede del Taller Di Frenna Arquitectos fue concebida como un espacio donde coexisten la práctica arquitectónica y la exploración creativa. Este proyecto alberga las actividades diarias de la firma, a la vez que funciona como un espacio para la experimentación, la investigación y la colaboración.

La arquitectura de un taller de arquitectura: este es un laboratorio para crear ideas

Estos espacios están organizados para fomentar la interacción entre los miembros del equipo de diseño y facilitar las diferentes etapas del proceso arquitectónico, desde el desarrollo conceptual hasta la presentación del proyecto.

La arquitectura de un taller de arquitectura: este es un laboratorio para crear ideas

En lugar de funcionar únicamente como oficina, el edificio funciona como un laboratorio de trabajo donde se pueden probar y desarrollar ideas. La estructura también sirve como una representación arquitectónica de los principios de diseño y la metodología de trabajo del estudio.

Materiales y lenguaje arquitectónico del edificio

La composición arquitectónica se basa en una serie de volúmenes limpios y bien definidos. El diseño enfatiza el uso de materiales expuestos y auténticos, permitiendo que los elementos constructivos permanezcan visibles y expresen sus cualidades estructurales y táctiles.

La arquitectura de un taller de arquitectura: este es un laboratorio para crear ideas

Acero, hormigón, madera carbonizada y piedra se utilizan en todo el edificio. Estos materiales se combinan con diferentes texturas y acabados para crear un lenguaje arquitectónico en capas que refleja cualidades tanto industriales como naturales. La selección de materiales también responde a la durabilidad y a la intención de destacar la artesanía y las técnicas de construcción.

La arquitectura de un taller de arquitectura: este es un laboratorio para crear ideas

Este enfoque se alinea con la filosofía de diseño más amplia del estudio, que prioriza la claridad de la forma, la autenticidad del material y la integración del conocimiento artesanal dentro de la arquitectura contemporánea.

Patios interiores y continuidad espacial

Una serie de patios interiores marcan el edificio y desempeñan un papel fundamental en su organización espacial. Estos patios proporcionan luz natural y vegetación a las zonas interiores, a la vez que establecen conexiones visuales y físicas entre las diferentes partes del edificio.

La arquitectura de un taller de arquitectura: este es un laboratorio para crear ideas

La relación entre los espacios interiores y exteriores crea una transición gradual entre las estructuras construidas y los elementos naturales. Las variaciones de nivel, luz y sombra contribuyen a una experiencia espacial dinámica, a la vez que reducen la monotonía de los entornos de oficina cerrados.

La arquitectura de un taller de arquitectura: este es un laboratorio para crear ideas

Estos espacios abiertos también ofrecen áreas para la pausa y la interacción informal, fomentando un ambiente de trabajo que fomenta la reflexión y la colaboración.

Artesanía y construcción

El edificio se desarrolló con la participación de constructores y artesanos locales, cuyo trabajo contribuye a su carácter final. Su maestría artesanal se refleja en los detalles constructivos, los tratamientos de superficies y los acabados de los materiales en todo el proyecto.

La arquitectura de un taller de arquitectura: este es un laboratorio para crear ideas

Esta colaboración refleja el interés del estudio por combinar los procesos de diseño contemporáneo con los conocimientos tradicionales de construcción. El resultado es un edificio donde la precisión técnica y la destreza manual coexisten en un lenguaje arquitectónico unificado.