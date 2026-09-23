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Existe un momento en el que la prisa de la ciudad exige dar paso a la calma. Transitar de la sobrestimulación a la pausa no es un lujo, sino una condición biológica y emocional del ser humano. Necesitamos lugares que comprendan esa dualidad: la búsqueda de privacidad junto al deseo de encuentro; la exigencia del enfoque acompañada por el descanso visual de la vegetación. El bienestar integral surge de esa armonía sutil entre la energía del cuerpo, la claridad mental y la calidad de los vínculos que cultivamos.

Con Vitta 119, Elemento Constructora traduce el bienestar en arquitectura

¿Puede un hogar ayudarnos a recuperar el ritmo esencial de la vida? Sin duda. El lugar en el que habitamos participa diariamente en estos ritmos: puede facilitar el descanso, el movimiento, la concentración, el encuentro y el contacto con la naturaleza. Así lo piensan Guillermo Toro Acuña y Paula Trilleras Triana, fundadores de Elemento Constructora, compañía que reúne experiencia inmobiliaria, rigor técnico y comprensión humana para desarrollar proyectos conscientes, icónicos y atemporales.

“El bienestar comienza cuando el hogar reconoce nuestros ritmos: la necesidad de mover y recuperar el cuerpo, aquietar la mente, encontrarnos con otros y sentirnos cerca de la naturaleza. Vita 119 nació de esa comprensión, con la intención de crear una arquitectura que acompañe la vida cotidiana con belleza, conciencia, presencia y sentido”, explica Paula Trilleras Triana.

La arquitectura hace tangible esta visión al traducir el bienestar en decisiones de diseño, materialidad, luz, naturaleza y relación con la ciudad. En Vita 119, los arquitectos Francisco Ospina y Camilo Restrepo, en un diálogo profundo con Elemento Constructora, interpretaron las necesidades físicas, psicológicas, sociales, existenciales y ambientales del ser humano en una propuesta residencial serena, contemporánea y atemporal.

Con Vitta 119, Elemento Constructora traduce el bienestar en arquitectura

Una respuesta concreta a esta necesidad humana es Vita 119, proyecto que se erige como un sistema de bienestar en el norte de Bogotá, reconociendo su intensidad desde una mirada serena y constructiva. En este club residencial, las zonas comunes demuestran cómo el bienestar se traduce en arquitectura.

El bienestar como arquitectura

“En Vita 119, cada decisión busca sostenerse técnica y funcionalmente en el tiempo. Integramos estrategias de eficiencia en agua, energía y materiales, junto a una arquitectura durable y atemporal. Para nosotros, la sostenibilidad se expresa en desempeño verificable y en un proyecto capaz de conservar su valor y vigencia con los años”, apunta Guillermo Toro Acuña.

Con Vitta 119, Elemento Constructora traduce el bienestar en arquitectura

Vita 119 se define como un wellness club residencial boutique de 29 apartamentos, con tipologías entre 54,2 y 156,5 metros cuadrados construidos. Su concepción de bienestar empieza con ubicación estratégica: Santa Bárbara, frente a la Fundación Santa Fe, en la calle 119 con carrera 9A. Esta localización le permite al proyecto dialogar con Usaquén y su centro histórico, así como con su oferta cultural, gastronómica, comercial y patrimonial. Además, se conecta con el resto de la ciudad a través del acceso a vías importantes.

Con Vitta 119, Elemento Constructora traduce el bienestar en arquitectura

La arquitectura de Vita 119

Su propuesta de bienestar se desarrolla en tres niveles que acompañan necesidades humanas complementarias. El primero lo describen como “llegar, transitar y pertenecer”. El lobby representa, precisamente, la transición entre esta zona privilegiada de la ciudad y la intimidad del hogar. En su interior, el bienestar se recorre en distintos ritmos.

El cuarto piso reúne movimiento, restauración y claridad a través del gimnasio, el sauna infrarrojo, el cold plunge, la sala de masajes, la caja de meditación y una zona de lectura y coworking integrada a la naturaleza. En el piso 12, el bienestar se abre al encuentro: el skylounge, el chef’s table, el fireplace, el salón infantil, el pet wash, el Árbol Vita y la huerta comunitaria propician la celebración, la conexión y la vida en comunidad.



Con Vitta 119, Elemento Constructora traduce el bienestar en arquitectura

Esta manera de habitar comienza antes de la entrega. Casa Alma, centro de experiencia de Elemento y sala de negocios de Vita 119, reúne a los futuros residentes alrededor de experiencias de bienestar y crecimiento personal. Allí se celebran decisiones significativas, se construye confianza y empieza a formarse la comunidad.

“Para nosotros, los clientes no son una cifra más; son seres que cumplen un hito de vida, por eso, su decisión de compra se acompaña con presencia, cuidado y cercanía”, explican desde Elemento.

Con Vitta 119, Elemento Constructora traduce el bienestar en arquitectura

Vita 119 expresa la forma en que Elemento concibe sus proyectos: “Se piensan hacia adentro, desde las necesidades de quienes los habitan, y hacia afuera, en diálogo con el barrio, la infraestructura, el paisaje y la ciudad. Tierra, agua, fuego, aire y amor articulan esta visión mediante decisiones que favorecen el arraigo, la recuperación, la energía, la claridad, el cuidado y la comunidad, dentro de una arquitectura de lujo silencioso, elegante y atemporal”.