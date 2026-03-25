¡nueva edición axxis! Una mirada a la arquitectura que construye relaciones y comunidad

Fotografía de portada: Alejandro Arango (@sitioestudio.co).

La nueva edición de la revista AXXIS 375 llega como una reflexión profunda sobre el papel de la arquitectura en la construcción de lo colectivo. Este especial, dedicado a oficinas y arquitectura institucional, propone una mirada que trasciende la forma y la función para entender el diseño de una manera más amplia, priorizando la vida en común, el bienestar y la conexión entre las personas.

Colegio Anglo Colombiano. Crédito de la foto: Sitio Estudio.

El arquitecto Rodrigo Toledo plantea una idea que atraviesa esta edición: «obras que no entienden la institución como una forma cerrada sobre sí misma, sino como un sistema especial vinculado con la ciudad».

Bloomberg Student Center. Crédito de la foto: Laurian Ghinitoiu, cortesía BIG.

Los proyectos reunidos en este número como el Colegio Anglo Colombiano en Bogotá o el Bloomberg Student Center en Estados Unidos, son ejemplos de hacer visible lo que ocurre cuando las personas se encuentran.

Más de lo nuevo de esta edición AXXIS

Oficinas en el norte de Bogotá. Crédito de la foto: Iván Ortiz.

Por otro lado, también abrimos la conversación sobre cómo queremos trabajar y habitar los espacios. Ambientes que ordenan el aprendizaje, organizan la labor y acogen el ocio bajo la premisa de construir escenarios activos donde se desarrollan las relaciones humanas.

Crédito de la foto: Iván Ortiz.

Las oficinas y edificios institucionales que encontrará en esta edición, son lugares pensados para las personas. Obras que entienden que la arquitectura puede influir en el estado de ánimo, en la forma de trabajar y en la manera en que nos relacionamos con otros.