Newsletter
Suscribirse
Newsletter
Suscribirse

¡Nueva edición AXXIS! Una mirada a la arquitectura que construye relaciones y comunidad

La nueva edición AXXIS, del mes de marzo de 2026, reúne proyectos que entienden la arquitectura como un sistema abierto, capaz de conectar ciudad, comunidad y trabajo en entornos que priorizan el encuentro y la calidad de vida.
  • Autor:
  • Revista Axxis
  • /
  • /
  • Créditos imágenes:
  • Crédito de las fotos: Andre Nazareth

Artículos destacados

La apertura y la fluidez espacial caracteriza el diseño de estas oficinas en Bogotá

  • /

Esta oficina en Bogotá habita una casa inglesa y resignifica sus espacios

  • /

Fotografía de portada: Alejandro Arango (@sitioestudio.co).

La nueva edición de la revista AXXIS 375 llega como una reflexión profunda sobre el papel de la arquitectura en la construcción de lo colectivo. Este especial, dedicado a oficinas y arquitectura institucional, propone una mirada que trasciende la forma y la función para entender el diseño de una manera más amplia, priorizando la vida en común, el bienestar y la conexión entre las personas.

Arquitectura axxis
Colegio Anglo Colombiano. Crédito de la foto: Sitio Estudio.

El arquitecto Rodrigo Toledo plantea una idea que atraviesa esta edición: «obras que no entienden la institución como una forma cerrada sobre sí misma, sino como un sistema especial vinculado con la ciudad».

¡nueva edición axxis! Una mirada a la arquitectura que construye relaciones y comunidad
Bloomberg Student Center. Crédito de la foto: Laurian Ghinitoiu, cortesía BIG.

Los proyectos reunidos en este número como el Colegio Anglo Colombiano en Bogotá o el Bloomberg Student Center en Estados Unidos, son ejemplos de hacer visible lo que ocurre cuando las personas se encuentran.

Más de lo nuevo de esta edición AXXIS

Edición axxis
Oficinas en el norte de Bogotá. Crédito de la foto: Iván Ortiz.

Por otro lado, también abrimos la conversación sobre cómo queremos trabajar y habitar los espacios. Ambientes que ordenan el aprendizaje, organizan la labor y acogen el ocio bajo la premisa de construir escenarios activos donde se desarrollan las relaciones humanas.

¡nueva edición axxis! Una mirada a la arquitectura que construye relaciones y comunidad
Crédito de la foto: Iván Ortiz.

Las oficinas y edificios institucionales que encontrará en esta edición, son lugares pensados para las personas. Obras que entienden que la arquitectura puede influir en el estado de ánimo, en la forma de trabajar y en la manera en que nos relacionamos con otros.

Comparte este artículo

Otros artículos

El jardín de la salud: la Fundación Santa Fe de Bogotá y la arquitectura para el bienestar

Esta obra propone un hospital abierto, verde y adaptable, donde el espacio también forma parte del proceso de sanación.

Una torre de oficinas diseñada en una de las ciudades más calurosas de la India

La torre plantea una alternativa a la oficina acristalada convencional mediante una piel dinámica que mitiga el calor, favorece la ventilación natural y crea microclimas habitables.

¿Qué es este edificio con puntas y filos? Una destilería hecha con materiales locales

Esta destilería bañado por la luz natural, fue diseñada con gruesos muros de piedra volcánica tallada y materiales locales, generando un espacio de encuentro entre lo artesanal y lo contemporáneo.

Suscríbase a nuestro newsletter

Para recibir todo nuestro contenido

Nombres
Correo electrónico
Suscribirse
Newsletter