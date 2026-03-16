Las universidades han sido, históricamente, ciudades dentro de la ciudad. Concentran saber, investigación y tradición, pero también necesitan espacios en los que la vida colectiva se pueda desplegar más allá del aula. En el proyecto del Bloomberg Student Center, diseñado por la firma danesa de arquitectura BIG (Bjarke Ingels Group) en colaboración con Rockwell Group y Shepley Bulfinch, se parte de esa premisa: la arquitectura institucional como infraestructura social universitaria. No un edificio académico, sino un soporte para aquello que ocurre entre clases.

Este edificio es un centro estudiantil que funciona como una pequeña ciudad

Ubicado en la intersección de Charles Street y la calle 33, en Baltimore (Estados Unidos), el proyecto redefine el acceso al campus Homewood de Johns Hopkins University. A lo largo de sus 150 años de existencia, la institución no había contado con un edificio dedicado exclusivamente a la vida estudiantil.

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Con una superficie aproximada de 13.900 metros cuadrados y una inversión cercana a los 300 millones de dólares, el centro se concibe como un nuevo umbral urbano, que conecta el campus histórico con los barrios circundantes y con las residencias estudiantiles implantadas al otro lado de la avenida.

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Formalmente, el edificio no se presenta como un volumen único. Se organiza como una agregación de 29 pabellones de madera estructural que ascienden siguiendo la pendiente natural del terreno, que tiene unos nueve metros de desnivel.

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Esta condición topográfica permite que se tenga acceso directo desde el exterior a cada uno de sus cuatro niveles, diluyendo la idea de un frente abierto y una cara cerrada, y reforzando su carácter de equipamiento abierto. Las secuencias de cubiertas planas, rematadas con cerca de mil paneles fotovoltaicos, consolidan la imagen de una pequeña aldea que escala la colina.

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La elección de la madera maciza como sistema estructural es determinante. Columnas y vigas de madera laminada, junto a losas acústicas de madera, reducen la huella de carbono del edificio y construyen una atmósfera cálida e informal, distante del carácter monumental que suele acompañar a las instituciones académicas.

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Los aleros protegen las fachadas acristaladas del asoleamiento directo, mientras el acristalamiento doble y la calefacción por piso radiante optimizan el desempeño energético. Una cisterna subterránea de más de 75.000 litros de capacidad recoge el agua lluvia para usos no potables, e integra el proyecto a una estrategia ambiental más amplia que busca certificación LEED Platino.

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Detalles del diseño de la universidad

En el interior, la organización espacial responde a una lógica centrípeta —que se mueve hacia el centro—. Una escalera comunal define el terraceo del plano base del edificio y articula sus cuatro niveles para desembocar en un gran atrio que funciona como “sala de estar” colectiva.

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A su alrededor se disponen trece espacios multipropósito, estudios de ensayo para música y danza, salas para creación artística con pisos de concreto y muros preparados para intervenciones, un centro de medios digitales con laboratorios y estudios de grabación, y un teatro tipo caja negra con capacidad para 250 personas. El programa incluye, además, un mercado gastronómico con seis locales y un café que se transforma en pub en la noche, lo que refuerza el vínculo con la economía de la ciudad.

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El edificio se define por la ausencia de espacios asignados permanentemente. No hay oficinas cerradas ni recintos exclusivos para una organización específica. Las salas se comparten y se reconfiguran según las necesidades cotidianas o los eventos extraordinarios, decisión programática que transforma la arquitectura en una plataforma adaptable, pero no indiferenciada. La retícula estructural de madera ordena los usos y establece una escala doméstica dentro de la gran superficie construida.

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Más que un contenedor de servicios, el Bloomberg Student Center funciona como condensador social. Su transparencia permite que desde la calle se perciba el movimiento interior, en tanto que las terrazas y los espacios intermedios extienden la actividad hacia el exterior. El edificio no se limita a alojar situaciones no académicas; construye las condiciones para que la comunidad universitaria se reconozca y se mezcle.

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Este proyecto reafirma el valor del encuentro físico, sobre todo en un momento en que la educación superior se debate entre la virtualidad y la presencialidad. La infraestructura social universitaria no es un complemento del campus; es su soporte invisible. Aquí la arquitectura asume esa responsabilidad, ordenando la vida estudiantil con la misma precisión con la que otros edificios organizan la investigación o la docencia.

Cinco puntos para destacar de esta obra

1. El edificio se implanta sobre una pendiente de aproximadamente nueve metros, lo que permite tener accesos directos en sus cuatro niveles.

2. Cerca de mil paneles fotovoltaicos, instalados en las cubiertas, generan más de la mitad de la electricidad del edificio.

3. El programa incluye un teatro tipo caja negra, con capacidad para 250 personas, y trece espacios multipropósito sin asignación permanente.

4. El centro estudiantil es el primer edificio dedicado exclusivamente a la vida no académica en los 150 años de existencia de Johns Hopkins University.

5. La estructura, de madera maciza, reduce la huella de carbono y define la atmósfera cálida del interior.