Un estudiante desarrolla su primer proyecto y, con él, recibe el Premio Nacional de Arquitectura. Es una afirmación inusual, pero real. Es la historia de la biblioteca Casa del Pueblo. Corría el año 1998 y Simón Hosie Samper era ese estudiante. Durante su paso por la Pontificia Universidad Javeriana, se enteró de un concurso para diseñar una biblioteca pública en la vereda de Guanacas, en el municipio de Inzá, en la parte oriental del departamento del Cauca.

La biblioteca que se convirtió en símbolo de paz: la historia de Casa del Pueblo en el Cauca

Presentó su propuesta, que usó como trabajo de grado. Su visión no solo ganó la convocatoria, sino que terminó ejecutándose con recursos provenientes de la Embajada de Japón y convirtiéndose en la obra más importante de su existencia. Eso lo llevó a vivir en el Cauca durante tres años. Luego, en 2004, el proyecto obtuvo el Premio Nacional de Arquitectura, otorgado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA).

La biblioteca que se convirtió en símbolo de paz: la historia de Casa del Pueblo en el Cauca

Casi veinte años después de su primera concepción, en 2017, el proyecto ganó el Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega. La razón por la que obtuvo este reconocimiento tanto tiempo después de su inauguración fue que “es mucho más que un lugar para albergar libros —así lo enuncia Duvan Andres Morales Valencia, su bibliotecario y campesino—. A nosotros hace rato que el nombre se nos quedó corto. Esta no es solamente una biblioteca, también es una casa de la cultura, un salón de ensayos, un museo vivo y una galería”. La gestión y el uso que le ha dado la comunidad a esta estructura es la que la ha mantenido y la ha llenado de sentido a lo largo de los años.

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Para Carlos Alberto Arias Medina, gestor cultural y campesino de Guanacas, el éxito de este ejercicio está en que se consideró a la comunidad. “Fue la misma gente la que sirvió como mano de obra. Simón tuvo en cuenta nuestros conocimientos sobre el territorio, los materiales y nuestras formas de habitar. Cómo serían las ganas que teníamos de que el proyecto existiera que lo hicimos donde iba a ser la cancha de fútbol, que es un deporte muy importante para nosotros; de hecho, Simón jugaba con los muchachos con la condición de que lo ayudaran en la obra los sábados”.

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Este tipo de arquitectura intersubjetiva no depende de la visión de un arquitecto, “entendido como un genio creador, capaz de definir un futuro para todos desde su mesa de dibujo o su computador. Depende de una aproximación más humilde, que requiere la investigación, el trabajo colaborativo y la alteridad para entender al otro desde el otro, y cada lugar desde sus lógicas. También desde sus ‘ilógicas’, esas formas de adaptación que solo se entienden desde la situación única y particular de cada ser, animal y planta en su hábitat”, apunta Simón Hosie, fundador del Laboratorio de Arquitectura y de la revista + Arquitectura.

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El diseño de la biblioteca

Desde lo arquitectónico, el diseño es relevante por varios motivos. El primero es el material principal que se utilizó para erigir la estructura, que permanece a la vista: la guadua. Este tipo de bambú hoy es un símbolo de la arquitectura vernacular del país —gracias al trabajo de figuras como Simón Vélez y Mauricio Cárdenas Laverde—, pero en esa época tenía mala reputación por ser el que se empleaba más popularmente.

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“No se comprendía su potencial como material altamente resistente, ecológico y adecuado para edificaciones seguras y sismorresistentes. Tampoco se entendía su dimensión económica, que permitía invertir los recursos en el trabajo humano —la mano de obra local— como valor principal, en lugar de destinar los fondos a productos industriales más costosos y contaminantes. En aquel entonces, muchos asociaban el utilizar materiales locales con la falta de perdurabilidad”, comenta Hosie.

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Veintidós años después de inaugurada, el tiempo le dio la razón a la decisión de acudir a la guadua, incluso como determinación estética; sin embargo, hoy la estructura está en riesgo, no por un error de diseño, sino porque cerca de la vereda están construyendo una carretera, la transversal El Libertador. Esto ha resultado en que los residuos de esta obra y las corrientes de agua que antes protegía la montaña caigan sobre su terreno de implantación.

Un sentido de apropiación

La planta de la biblioteca es ovalada, como una evocación del trazado de las construcciones más antiguas de la región, “hechas de tejidos, como se puede ver en los hallazgos arqueológicos, los hipogeos. Retomando estas formas orgánicas tejidas a mano con fibras naturales, como la guadua, se diseñó una estructura equilibrada pero asimétrica: la estructura de vigas de apoyo del costado norte es curva y la del sur, lineal.

Su forma y su trazado orgánico están compuestos por módulos estructurales que rotan alrededor de un eje central”, explica Hosie. En el centro reposa una gran mesa ovalada de madera que ha servido como punto de encuentro por generaciones. El segundo piso rodea la nave. En él, hay mesas de estudio que están coronadas por retratos hechos en su momento por Hosie, en los que representó a personas importantes para Guanacas.

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“En esa época no se hablaba ni de sostenibilidad ni de proyecto participativo. No existía aún esa jerga. De hecho, lo más valioso del proyecto es que está situado por fuera de cualquier marco institucional de construcción de ‘la paz’. Si la biblioteca se ha relacionado con el anhelo colectivo de un país sin violencia es porque su proceso de diseño y construcción se asumió como un hecho tan importante como su materialidad y su espacialidad. Esto generó un sentido de apropiación por ese lugar —natural y construido— que ha redundado en su cuidado”, dice Hosie. No obstante, la biblioteca Casa del Pueblo ha servido como refugio para la comunidad en un departamento que, históricamente, ha sufrido con creces las consecuencias de la violencia.

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Según Duvan y Carlos, este espacio representa un territorio de paz. De hecho, Carlos Arias cuenta que hacia 2015, cuando se estaban desarrollando los diálogos de paz entre el Gobierno y las FARC, algunos combatientes de esa guerrilla tuvieron conversaciones con la comunidad sobre lo que significaría la eventual firma de los acuerdos sentados en la gran mesa ovalada de la biblioteca Casa del Pueblo. “Eso sí, dejaron los fusiles afuera, antes de cruzar el umbral de entrada”, aclara Carlos.

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Por su parte, Duvan, el bibliotecario, insiste en que la biblioteca es, al mismo tiempo, efecto y causa de que la comunidad de Guanacas sea pacífica. Inzá, el municipio al que pertenece Guanacas, encierra una contradicción. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante el 2024 hubo 578 casos de reclutamiento armado ilegal de niños, niñas y adolescentes en el país; de esos casos, 367 ocurrieron en el departamento del Cauca, lo que lo convierte, de lejos, en el más afectado del país en cuanto a este dolor.

“Paradójicamente, en nuestra vereda han pasado por lo menos quince años desde el último caso de reclutamiento. Yo creo que la labor que hacemos en la biblioteca tiene mucho que ver. He conocido niños que, al informarse aquí sobre el conflicto, se alejan de él”, concluye Duvan.