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La bodega Quinta de Adorigo forma parte de un proyecto familiar de enoturismo que también incluye un hotel, y que aún se encuentra construcción, proyecto a cargo de la firma Atelier Sérgio Rebelo. Esta finca se encuentra en el Alto Douro Vinhateiro, la zona vitivinícola más prestigiosa de Portugal, declarada Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde 2001.

La bodega en Portugal con un diseño inspirado en las curvas de los viñedos

La excepcional belleza del entorno natural, las ocupaciones humanas milenarias y la tradición centenaria de la producción de vino motivaron un proyecto arquitectónico que honra el paisaje y la cultura local, y que presenta estrategias de construcción innovadoras y eficaces para la sostenibilidad.

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La bodega en Portugal con un diseño inspirado en las curvas de los viñedos

Las formas curvilíneas horizontales de la bodega y los circuitos entre las áreas reflejan los zigzags de los viñedos en las colinas y valles circundantes. El movimiento descendente del edificio sobre las terrazas del terreno refleja su mecánica interna, donde el proceso de vinificación se lleva a cabo por gravedad, un procedimiento común en las riberas del río Duero.

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El sistema de producción de vino por gravedad, tan característico de la región, se muestra aquí con sus capacidades operativas actuales. La configuración del edificio consiste, por lo tanto, en un conjunto de naves entrelazadas que siguen la pendiente topográfica existente, reproducida en los distintos niveles interiores.

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El diseño de la finca

La geometría del tejado de la bodega reinterpreta el tejado a dos aguas tradicional, realizado en madera. Esta estructura se ha integrado y dejado a la vista en esta bodega, convirtiéndose en un elemento escultórico sinuoso, continuo y orgánico que fluye a través de las curvas tangenciales de las laderas del viñedo.

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Los materiales de la bodega reproducen la paleta natural de tonos rosados, marrones, verdes y grises, resaltando las técnicas y artesanías tradicionales, pero actualizadas con tecnologías modernas. Se utilizaron esquisto y granito en los elementos exteriores y en los muros de contención de hormigón del interior.

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La estructura de las naves del edificio está compuesta por marcos de madera laminada y paneles de CLT (madera laminada cruzada), revestidos con paneles prefabricados de GRC (hormigón reforzado con fibra de vidrio), producidos en el norte, a menos de 150 km de la bodega.

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Esto beneficia a la industria y la comunidad del norte y refleja la práctica sostenible de reducir el transporte de materiales a larga distancia. Estos elementos constructivos prefabricados también ahorraron tiempo de construcción in situ y redujeron el tráfico en la propiedad.

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Además, se han utilizado estructuras de madera en los puntos donde el edificio no toca el suelo para minimizar también el uso de hormigón, lo que ha reducido las emisiones de CO2 a la atmósfera en un 40%, en comparación con las que emitiría un edificio completamente de hormigón.

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Al estar expuestos a los efectos del clima, todos estos materiales adquieren hermosos matices de tono y textura que integran mejor la bodega en su entorno natural y permiten que el edificio mejore con el tiempo, al igual que un buen vino de Oporto. Este edificio fomenta la conexión con la naturaleza al enmarcar las vistas desde el interior de la bodega, y en el exterior, senderos, rincones y patios invitan a la introspección, la contemplación, la meditación, los paseos y la socialización.

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Un edificio sostenible

La optimización energética de la bodega implementó y combinó soluciones de conservación y producción de energía, seleccionando el menor consumo energético y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

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Las soluciones energéticas exploran el potencial de la arquitectura para aprovechar estrategias pasivas que permitan conservar el espacio interior de la zona de crianza del vino a una temperatura de entre 14 y 16 °C, cuando la temperatura exterior oscila entre -5 °C y 45 °C, tanto en invierno como en verano. Logramos nuestro objetivo ubicando el edificio con la envolvente sur en contacto con el terreno, aprovechando su inercia, y orientando la fachada principal hacia el norte, donde la luz solar es escasa, incluso en verano.

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Asimismo, se implementaron soluciones locales de producción de electricidad, gestionadas por un sistema centralizado, que se combinaron para ahorrar energía y mejorar el control y la monitorización del funcionamiento energético. El edificio, parcialmente enterrado, aprovecha la estabilidad térmica del terreno, y una solución geotérmica de baja entalpía produce, recupera y almacena electricidad.

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Por otro lado, el diseño paisajístico recupera especies de flora autóctona que aportan color y perfume al paisaje, que sirven de hábitat para animales beneficiosos para los viñedos y que sustentan actividades paralelas a la producción de vino.

La bodega en Portugal con un diseño inspirado en las curvas de los viñedos

En la fachada principal de la bodega se encuentra la entrada a un centro de visitantes con recepción y tienda de vinos. Desde aquí se accede a una sala de reuniones con una pared totalmente acristalada y a la zona de catas, ubicada en una amplia galería con balcón, con vistas tanto a la zona de crianza del vino en la nave central del edificio como al viñedo y al río.

La bodega en Portugal con un diseño inspirado en las curvas de los viñedos

Estas habitaciones tienen acceso al exterior, a los viñedos y a la capilla, a través de una amplia terraza con vistas al Duero. Aquí se organizan eventos que promocionan la bodega y la región, celebrando tanto el paisaje como la arquitectura y promoviendo un enoturismo de prestigio.