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La casa Villa Normanni, a cargo de la firma Urban Interior, surgió como una iniciativa privada con una visión de inversión claramente definida. El objetivo de los arquitectos era identificar una zona costera atractiva, aunque relativamente desconocida, en el sur de Europa, que permitiera la creación de una villa vacacional de alto nivel con un presupuesto moderado y preestablecido. La compra del terreno, la construcción y los gastos asociados se financiaron mediante la venta de dos propiedades en Praga.

Una casa de vacaciones en Italia diseñada para perder la noción del tiempo

Si bien se concibió principalmente como una inversión, el proyecto pronto adquirió una fuerte dimensión personal. El papel de la diseñadora estuvo estrechamente ligado a la participación activa del esposo como profesional creativo. Italia se presentó como la opción natural, reconocida por su patrimonio cultural, arquitectónico y de diseño.

Una casa de vacaciones en Italia diseñada para perder la noción del tiempo

Dentro de ella, la región de Apulia ofrecía el entorno perfecto: un destino turístico en rápido desarrollo, bañado por el mar Adriático al noreste y el mar Jónico al sur, que proporcionaba tanto belleza natural como oportunidades de inversión asequibles.

El diseño de la casa

El complejo consta de una villa principal de nueva construcción y una más pequeña, adaptada a partir de una estructura agrícola existente. Reflejando su propósito recreativo y el clima mediterráneo, los espacios habitables se extienden al exterior mediante una serie de elementos complementarios: pérgolas, verandas, una cocina al aire libre, una terraza con chimenea, un solárium con piscina y aparcamiento cubierto.

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El lenguaje arquitectónico se inspira en el contexto local. El edificio de una sola planta, con fachada enlucida de blanco, integra elementos regionales característicos: una escalera exterior que conduce a una azotea transitable, bordes suavizados, una chimenea y pilares de formas tradicionales, muros de piedra toba local, sombra cubierta de cañas y suelos de piedra de Leccese.

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Estos detalles evocan el espíritu del lugar, integrando la arquitectura de forma natural en su entorno de olivar. La paleta de colores refuerza esta relación, con marcos de ventanas verde grisáceos que contrastan con las luminosas formas blancas.

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En el interior, el diseño sobrio continúa. Materiales naturales —madera, lino, ratán y piedra— definen espacios que son a la vez minimalistas y acogedores. Sus diversas texturas se fusionan en una composición armoniosa, creando interiores discretos pero cálidos y confortables.

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La villa principal se diseñó pensando en la privacidad y la comodidad de los huéspedes, ofreciendo tres habitaciones con baño privado y una sala de estar central con comedor y cocina. Las instalaciones auxiliares, como la lavandería y el trastero, se encuentran discretamente separadas.

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La villa más pequeña funciona como un apartamento privado con sala de estar, cocina, dormitorio y baño. Su diseño arquitectónico evoca deliberadamente la impresión de una construcción antigua; por lo tanto, su fachada e interiores se conciben con un carácter distintivo. Dos figuras de piñas de cerámica coronan el tejado, figuras que tradicionalmente se consideran símbolo de buena fortuna.

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Grandes ventanales plegables orientan ambas villas hacia la piscina y el olivar, difuminando la frontera entre el interior y el exterior. Por otro lado, la mayor parte del mobiliario se importó de la República Checa, complementado con piezas hechas a medida.

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Técnicamente, la casa está diseñada para su uso durante todo el año, con aire acondicionado y calefacción en todas las estancias. Los paneles solares, conforme a la normativa local, garantizan la producción de energía renovable.

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El agua se obtiene de un pozo de 200 metros —perforado con éxito en el segundo intento—, mientras que el agua de lluvia se recoge en una cisterna para su reutilización. La zona de aparcamiento está equipada con una estación de carga para vehículos eléctricos.

En esta obra, dada la demanda energética del aire acondicionado y la gestión del agua, se hizo especial hincapié en la autosuficiencia, con sistemas diseñados para cumplir con los más altos estándares.