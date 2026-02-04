Ubicada en Canadá, en un terreno arbolado de arces, la casa desciende suavemente hacia un valle donde un río traza su curso. Este es un proyecto que prioriza la sobriedad y la sensación de estar inmerso entre los árboles.

Una casa que se posa sobre el terreno para vivir entre árboles

El nombre del proyecto ya capta su intención. Perchée —palabra francesa que significa «encaramado» o «elevado»— se refiere tanto a la relación suspendida de la casa con el terreno inclinado como a las raíces culturales de los arquitectos.

Diseñada por el estudio Matière Première Architecture, la obra usan las plantas extendidas como instrumentos precisos para enmarcar las vistas. Desde la distancia, el edificio se percibe como una forma suavemente colocada, casi envuelta, a la vez sólida y ligera.

Una casa que se posa sobre el terreno para vivir entre árboles

“Para nosotros, este enfoque, aunque inspirado en la sensibilidad japonesa, se basa en una interpretación nórdica de la relación entre el edificio y el lugar”, explica el arquitecto Marc-Antoine Chrétien. “El clima y la topografía nunca se consideran obstáculos a superar, sino parámetros que deben integrarse en el propio lenguaje arquitectónico”.

Una casa que se posa sobre el terreno para vivir entre árboles

La relación entre el interior y el exterior, un tema recurrente en el discurso arquitectónico contemporáneo, encuentra aquí una expresión más literal que la simple transparencia visual. La vivienda no se basa únicamente en un acristalamiento expansivo; establece una auténtica continuidad espacial.

Una casa que se posa sobre el terreno para vivir entre árboles

“El objetivo no era enmarcar el bosque como una imagen”, añade Francis Provost, arquitecto del proyecto, “sino crear espacios que se leyeran como verdaderas extensiones del interior, vinculando físicamente la arquitectura a su contexto forestal”.

Esta lógica se extiende incluso a las funciones más cotidianas. En lugar de un garaje convencional, el espacio para el coche se concibe como un volumen cubierto de reserva: una habitación exterior a la espera de ser utilizada. Cuando el coche está ausente, la arquitectura permanece: el refugio se convierte en una terraza, un umbral o un espacio habitable flexible, reforzando la idea de una casa que multiplica los espacios habitables en lugar de los metros cuadrados cerrados.

Una casa que se posa sobre el terreno para vivir entre árboles

El voladizo longitudinal desempeña un papel central en esta estrategia. Lejos de ser un gesto icónico, responde ante todo a la lógica del lugar. Al suspender la casa a lo largo de la pendiente, el equipo logró reducir la excavación cerca del edificio y limitar el impacto en las raíces de los árboles maduros.

Esta proyección genera un paseo periférico y, a nivel del jardín, una zona protegida de dos metros y medio de profundidad frente a la piscina: un espacio intermedio, ni completamente interior ni exterior, donde el paisaje está literalmente habitado.

Una casa que se posa sobre el terreno para vivir entre árboles

El interior de la casa

En el interior, la sensación de generosidad no proviene del aumento de superficie, sino de la precisión perceptiva. Techos de tres metros y una franja de triforio de setenta y cinco centímetros separan las particiones del plano del tejado, permitiendo que la luz y las líneas de visión fluyan libremente de un espacio a otro.

Una casa que se posa sobre el terreno para vivir entre árboles

“Queríamos una casa llena de luz, pero sin la inclemencia del sol directo”, dice Chrétien. “Los aleros del techo hacen todo el trabajo: filtran la luz del verano y dan la bienvenida al sol bajo del invierno”.

La elección de materiales amplía este rigor mediante una paleta de colores deliberadamente sobria pero muy específica. En el interior, la selecta pícea procedente de los bosques del norte de Quebec establece una calidez uniforme en todos los espacios habitables.

Una casa que se posa sobre el terreno para vivir entre árboles

En el exterior, los materiales se utilizan según su función: el cedro rojo se manifiesta en elementos estructurales de mayor tamaño, mientras que el cedro blanco, tratado con un acelerador de intemperismo, envuelve la envolvente del edificio y desarrolla una pátina rápida con el tiempo.

Una casa que se posa sobre el terreno para vivir entre árboles

La carpintería y los componentes interiores a medida, desde los paneles de vidrio con marco de madera hasta la biblioteca empotrada que enmarca el televisor, oscilan entre la solidez y la delicadeza. En contraste con superficies más brillantes de yeso y laca, estos elementos reivindican un lenguaje en el que la madera predomina sin sobrecargar el espacio.

Una casa que se posa sobre el terreno para vivir entre árboles

Al igual que el proyecto en su conjunto, estos detalles articulan una tensión equilibrada entre el anclaje y la ligereza. Perchée funciona como un observatorio silencioso del bosque: una casa que encuentra su equilibrio no corrigiendo la pendiente, sino habitándola.