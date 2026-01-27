En 2019, contactaron a la firma Atelier Hajný un cliente que había adquirido una casa en una hermosa ubicación de Praga. Desde el principio, el estudio tuvo claro que no sería una tarea fácil, ya que la propiedad se encontraba en muy mal estado y el propietario esperaba un alto nivel de vida.

La delicada transformación de una casa patrimonial en Praga

Así comenzó la historia. La historia del renacimiento de una hermosa casa que necesitaba urgentemente un rescate, pero que apenas cumplía con las exigencias modernas de distribución, confort y tecnología.

La delicada transformación de una casa patrimonial en Praga

La casa forma parte de una singular colonia de villas fundada en 1912 por la Cooperativa de Construcción de Periodistas y Escritores de Praga y ahora se encuentra en una zona de conservación histórica. La villa fue diseñada y construida por los arquitectos Tomáš Pražák y Pavel Moravec, y la aprobación final se obtuvo en la década de 1930. La renovación actual, a cargo de Atelier Hajný, se realizó en la mitad de la casa adosada.

Restauración del jardín y el exterior

La casa tiene acceso tanto desde abajo, desde la calle Benešovská, como desde arriba, a través de una entrada peatonal desde la calle Bratří Čapků.

La delicada transformación de una casa patrimonial en Praga

El garaje original, incrustado en la ladera sur, no era estructuralmente sólido ni tenía el tamaño adecuado, por lo que fue reemplazado por una estructura de hormigón armado más grande. Esta estructura también sirve como soporte para el jardín, que se extiende hasta el techo del garaje. Para mayor comodidad, el garaje y el jardín están conectados por un ascensor en el nivel inferior.

El exterior de la villa se caracterizaba típicamente por superficies de ladrillo de hormigón visto, que se utilizaron para toda la fachada de la nueva estructura del garaje. En la villa misma, los ladrillos originales estaban en muy mal estado y su restauración fue imposible.

La delicada transformación de una casa patrimonial en Praga

En el pasado, grandes áreas habían sido cubiertas con algún tipo de pintura que destruyó los ladrillos. Después de consultar con el departamento de conservación, la firma cubrió los ladrillos originales con una nueva capa de dos centímetros de listones de ladrillo cortados en el sitio a partir de ladrillos de hormigón completos.

Otros materiales exteriores también se asemejan mucho a la apariencia original, ya sea el yeso rugoso de color ocre o las tradicionales tejas de cola de castor. Las ventanas se fabricaron recientemente con la división de paneles original, pero con vidrio aislante. En la fachada sur, estas se complementan con copias de las persianas exteriores de madera originales.

La delicada transformación de una casa patrimonial en Praga

La solicitud del inversor de una ampliación sobre la terraza original fue objeto de mucha discusión. La solución resultante complementa sutilmente la estructura existente, aunque varios detalles indican que se trata de una intervención moderna, por ejemplo, la omisión de la cornisa o el acceso empotrado a la cubierta de la ampliación en el ático.

Transformación interior de la casa

Originalmente, la villa albergaba a una sola familia, lo que se reflejaba en la distribución funcional de sus cuatro plantas. El sótano albergaba bodegas, lavadero y carbonera, la planta baja y el primer piso albergaban el apartamento y el ático se usaba mínimamente. Cada planta tiene una superficie útil de aproximadamente 120 m².

La delicada transformación de una casa patrimonial en Praga

El inversor deseaba crear apartamentos independientes en el sótano y el ático. Dado que la hermosa escalera de madera original solo conecta la planta baja y el primer piso, se insertó una nueva escalera independiente en la esquina noreste de la casa, que conduce únicamente al ático.

La iluminación natural del apartamento del sótano mejoró gracias a un nuevo hueco de ventana y a las nuevas ventanas conectadas a él. Se accede directamente desde el jardín sur y mediante una escalera desde el jardín norte en la planta baja.

La delicada transformación de una casa patrimonial en Praga

A diferencia del sótano y el ático, donde los cambios de distribución fueron significativos, la planta baja y el primer piso requirieron menos reformas. El número y el tamaño de las habitaciones se mantuvieron similares, con solo la adición de baños y áreas de servicio.

El salón y la cocina del apartamento principal están separados por un tabique con puertas correderas originales, junto a un armario empotrado con vitrinas. Todo este conjunto se conservó y se sometió a una renovación exhaustiva. Todas las puertas interiores se abordaron de forma similar; aunque no se pudieron restaurar, se hicieron copias exactas.

La delicada transformación de una casa patrimonial en Praga

Asimismo, la escalera interior del apartamento principal se trató contra la podredumbre seca, se restauró y se dejó en su lugar junto a una ventana de dos pisos que da al jardín y aporta una hermosa luz solar occidental al interior.

Diálogo entre lo antiguo y lo nuevo

Al estudiar el estado original y descubrir capas históricas durante las obras de demolición, le fascinó a la firma la necesidad de conectar elementos antiguos y nuevos.

La delicada transformación de una casa patrimonial en Praga

La propiedad estaba en tan mal estado que solo se pudo conservar lo mínimo en el interior, como la escalera y el armario mencionado entre la cocina y el salón. Sin embargo, esto también brindó amplias oportunidades para la inserción de nuevos elementos con gran sensibilidad.

Todos los muebles empotrados fueron diseñados por el estudio para lucir modernos y atemporales, pero con un guiño a la historia de la casa y a la honesta artesanía. Las superficies oscuras están revestidas con chapa de roble teñido, y los tiradores son placas de roble macizo acabadas a mano.

La delicada transformación de una casa patrimonial en Praga

El diálogo entre lo antiguo y lo moderno se refleja en múltiples capas del diseño: desde el tipo de suelo de parqué y los históricos perfiles de las ventanas con vidrio aislante, hasta el tradicional color marfil de los muebles empotrados y la ocultación del sistema de calefacción por suelo radiante conectado a una bomba de calor geotérmica. Dos pozos de agua para bombas de calor, a 200 metros de profundidad, se encuentran bajo el garaje.

Una parte importante del diseño fue la selección de muebles independientes de la empresa Modernista, especializada en réplicas exactas de muebles checos cubistas, funcionalistas y art déco. Unas pocas piezas, seleccionadas y ubicadas, complementan otros elementos atemporales, como una mesa de comedor con tablero de mármol o un sofá minimalista en el salón.

La delicada transformación de una casa patrimonial en Praga

El objetivo no era crear un museo viviente de la década de 1930; de todos modos, esto no habría tenido sentido en el contexto de la nueva distribución. En cambio, se quería contrastar los elementos originales y contemporáneos y dejar que propiciaran un diálogo sobre la atemporalidad del diseño checo y europeo.