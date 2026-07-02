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La propietaria de esta casa en el pueblo de Panoší Újezd, República Checa, requería más espacio, así que decidió conservar solo el antiguo establo y un pequeño jardín, donde construiría una vivienda de verano.

La renovación de esta casa de verano tiene como virtud la sencillez

En este proyecto estuvo a cargo la firma Lenka Milerová. Dentro de las solicitudes del cliente estaba el diseño de un gran ventanal para la habitación. Por lo que se acordó que toda la obra debía abordarse con un estilo industrial y rústico, utilizando hormigón y acero.

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A medida que avanzaba el proyecto, su alcance y la magnitud de las modificaciones aumentaron. Se construyó un baño en la ladera opuesta. El enfoque arquitectónico se centró en exponer los materiales estructurales y utilizar las técnicas de construcción más básicas.

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Detalles de la renovación de la casa

Para esta renovación, los muros de piedra se limpiaron y los de ladrillo se trataron con un revestimiento de cemento. La intervención que transformó el espacio de forma más drástica fue la creación de nuevas aberturas para ventanas revestidas con jambas monolíticas de hormigón.

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Esto se integra a la perfección con un banco de hormigón que recorre el perímetro de la habitación principal —y única—. Sirve como escalón, espacio de almacenamiento para leña, sofá y bañera.

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Dada la magnitud del proyecto, la construcción tomó un tiempo sorprendentemente largo. Durante ese tiempo, la propietaria y la firma de arquitectura descubrió que estaban de acuerdo en cuanto al enfoque para trabajar con hormigón.

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El proyecto fue único simplemente por la tipología de una casa de verano. «Desde un punto de vista técnico, nos centramos en resolver al menos los problemas más esenciales: climatizar el espacio durante el invierno y ventilar el suelo. Todas las demás intervenciones quedaron exentas de los requisitos estándar de rendimiento térmico», comenta el arquitecto.

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La aspereza, la imperfección y la sencillez conectan con la atmósfera del lugar y resaltan lo que ha estado presente aquí desde el principio.