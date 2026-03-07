Las casas tienen una larga vida. Normalmente, son planeadas por dos personas. Antes de construirse, esas dos personas se convierten en tres o incluso más. Luego, la casa vive según lo planeado hasta que, al cabo de poco tiempo, vuelven a ser solo para dos. Esta vivienda en el distrito praguense de Břevnov ha llegado a esa etapa.

Una remodelación para inspirarse: la segunda vida de una casa familiar

El edificio original de la década de 1950 fue renovado en el año 2000 según un diseño de ADR para satisfacer las necesidades de una familia de cinco miembros. La renovación actual, por Mimosa Architects, lo convierte en un hogar confortable para un matrimonio, con espacios adicionales para que familiares y amigos se reúnan.

Una remodelación para inspirarse: la segunda vida de una casa familiar

Desde el exterior, la casa no revela inmediatamente la profundidad de la reconstrucción interior. El cambio más visible en el exterior proviene de la segunda planta reconfigurada, donde una amplia buhardilla con acristalamiento sin marco que da al jardín reemplazó dos ventanas originales más pequeñas.

Los nuevos espacios de la casa

La distribución interior de la casa fue rediseñada significativamente. La entrada en la planta baja se amplió e iluminó gracias a nuevas puertas de entrada acristaladas, la eliminación de falsos techos y un cambio general en la elección de materiales y la paleta de colores.

Una remodelación para inspirarse: la segunda vida de una casa familiar

En la planta baja, en contacto directo con el jardín, se encuentran los espacios principales: el salón, la cocina con comedor y el dormitorio. Al reducir el ancho de la abertura al jardín y realizar pequeños ajustes, se creó espacio para un dormitorio con baño en suite.

Una remodelación para inspirarse: la segunda vida de una casa familiar

En la planta superior, las habitaciones que antes servían como dormitorios infantiles se transformaron en un «salón» para reuniones familiares en ocasiones especiales y, al mismo tiempo, en una sala de cine y una habitación de invitados.

Una remodelación para inspirarse: la segunda vida de una casa familiar

Los baños y el resto de la habitación también se rediseñaron. El ático se remodeló para permitir estancias más largas, manteniendo la privacidad tanto de anfitriones como de invitados. Se rediseñó toda la distribución del ático, incluido el baño.

Una remodelación para inspirarse: la segunda vida de una casa familiar

Además de los cambios de distribución, se ajustaron las superficies exteriores, los colores y los materiales, y el interior se transformó casi por completo. Exteriormente, la casa adquirió una apariencia más tranquila gracias a una paleta de colores apagados.

Una remodelación para inspirarse: la segunda vida de una casa familiar

La nueva y contemporánea disposición de las ventanas mejoró tanto la apariencia del edificio como la iluminación interior. El revoco de la fachada se aplicó con una textura fina de 1 mm, combinada con revoco rugoso con gránulos de piedra proyectados.

Una remodelación para inspirarse: la segunda vida de una casa familiar

Las nuevas ventanas, a diferencia de las anteriores con un diseño historicista, se crearon con un estilo contemporáneo, tanto en su composición como en su construcción. Ventanas con marcos de roble y superposiciones de vidrio exterior, acristalamiento sin marco y ventanas con marcos de abeto blanqueado se integran con el carácter interior, revelando sutilmente la diferencia entre las aberturas originales y las nuevas.

En el interior, se conservaron y complementaron varios elementos originales, como la barandilla de acero galvanizado, que, al conectar los rellanos de la escalera principal y secundaria, adquirió un carácter distintivo y «no praguense».

Una remodelación para inspirarse: la segunda vida de una casa familiar

Los suelos de parqué originales y los rodapiés de metal galvanizado se restauraron y ampliaron. La paleta de colores de las paredes se suavizó con tonos blancos y grises, lo que permitió que las obras de arte resaltaran. Algunas paredes se revistieron con contrachapado en tonos naturales.

Una remodelación para inspirarse: la segunda vida de una casa familiar

Detalles del diseño interior

Sobre todo, el interior es una colección de objetos recopilados a lo largo de una vida con cuidado y dedicación: objetos que conectan a los propietarios con personas y eventos. Más que una colección de objetos, es una colección de personas a través de ellos.

Una remodelación para inspirarse: la segunda vida de una casa familiar

La estufa del salón fue hecha por un amigo, Jurgen Rajh; La carpintería de madera maciza fue obra del hijo de los propietarios, Jakub. La escultura de cristal que reposa sobre la estufa es obra de su amiga Dana Vachtová. Los textiles del interior fueron confeccionados por el propietario con lana traída de Escocia, mientras que las lámparas colgantes sobre la mesa del comedor se encontraron en un mercadillo danés.

Una remodelación para inspirarse: la segunda vida de una casa familiar

Las baldosas de hormigón de la terraza provienen de una planta de hormigón cercana a la destilería de Javornice, otra de las historias del propietario. Al igual que en la primera reforma, esta segunda transformación de la casa, como era de esperar, también está relacionada con amigos arquitectos. Cada centímetro de la casa está lleno de historias, tanto de decisiones racionales como impulsivas, un fiel reflejo de sus habitantes.