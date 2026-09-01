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Durante el terremoto del 10 de agosto que golpeó a varias ciudades de Colombia, una de las imágenes que más rápidamente se viralizó fue la de la Catedral de Manizales (conocida también como la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario). Videos grabados desde diferentes ángulos mostraba cómo la estructura se balanceaba con la tierra hasta que una de sus torres cedía al movimiento y se desplomaba hacia un lado.

La catedral de Manizales tiene una altura de 106 metros desde el piso hasta la punta de la cruz. Fotografía: Wikicommons.

Si bien el terremoto ocurrió en el departamento de Chocó, Manizales (Caldas) fue una de las ciudades más afectadas por él y su catedral se convirtió en un símbolo de la devastación. Sin embargo, esta no es la primera vez que esta edificación se repone de una tragedia. Este es un breve repaso por su historia y el posible camino de recuperación de la iglesia.

Fotografía: VW Pics. Getty Images.

La historia de la Catedral de Manizales

Todo empezó en 1849, el mismo año en el que se fundó Manizales. Allí, donde ahora se levanta un imponente templo católico, se construyó con madera y paja el que sería el primer lugar religioso de la ciudad. Pero este no pasaría la prueba del tiempo, pues apenas veinte años después fue reemplazado por uno hecho con tapia y calicanto.

Fue este templo el que sufrió sus primeras tragedias, pues entre 1875 y 1886 una serie de temblores debilitaron la estructura y obligaron a demolerlo. En 1897 apareció otro templo hecho, nuevamente, de madera.

Fotografía: Anadolu. Getty Images.

Tres años después, el papa León XIII concedió a este templo el título de catedral y con esto nació la diócesis de Manizales, autoridad eclesiástica que hasta el día de hoy se encarga del templo. Sin embargo, un incendio que azotó a la ciudad en 1926, el tercero que tuvo que soportar Manizales en lo corrido del siglo XX, acabó con este templo y obligó, una vez más, a construir uno nuevo.

Pero esta vez la Iglesia quiso tomarse el trabajo de hacer una estructura monumental, que atrajera a feligreses y curiosos de todo el país (y, por qué no, del mundo) a verla. Se abrió un concurso y fue así como el diseño del profesor francés Julien Polty fue escogido para materializarse en el centro de Manizales. La constructora italiana Papio-Bonarda y Compañía se encargó del proyecto y el 5 de febrero de 1928 comenzaron a trabajar en el templo. Tardaron 11 años y requirieron la fuerza de más de 200 trabajadores para lograr lo que ahora se conoce como la Catedral de Manizales.

Detalles de la catedral

Esta es la iglesia más alta de todo el país, con 106 metros desde el piso hasta la punta de la cruz. Además, cuenta con esculturas del maestro italiano Alideo Tazzioli Fontanini y vitrales importados de Francia, Italia y Holanda, al igual que algunos confeccionados en la Casa Velazco de Cali. Aunque algunas de estas piezas se perdieron durante el terremoto que afectó a la ciudad en 1962 y que incluso derrumbó la torre noroccidental de la catedral. Esta estructura fue repuesta e inaugurada en 1990, seis años después de que fuera declarada como Monumento Nacional o, como se le conoce actualmente, Bien de Interés Cultural (BIC).

Fotografía: VW Pics. Getty Images.

Ahora con otra torre colapsada y sin saber a grandes rasgos cuál es el estado de su integridad estructural, la Catedral de Manizales enfrenta un nuevo desafío. Sin embargo, todavía falta tiempo para que se empiecen las labores de restauración y reconstrucción de la catedral, pues en este momento todos los esfuerzos están enfocados en atender la emergencia humanitaria causada por el terremoto.

Fotografía: Anadolu. Getty Images.

Además, al tratarse de un BIC, las labores de restauración deberán ser avaladas por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, al igual que deberán seguir un Plan Especial de Manejo y Protección.

A dos semanas del terremoto, aún se calculan los daños materiales e inmateriales de la tragedia y la Catedral de Manizales es apenas una más de los cientos de estructuras que ahora deberán encontrar un camino para erigirse de nuevo.