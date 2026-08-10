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El Centro de Investigación de Abejas (HBRC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Guelph es una instalación de vanguardia dedicada a la salud de los polinizadores, que reúne investigación científica, producción comercial de miel, educación y divulgación pública en un mismo lugar. El edificio de 14 000 pies cuadrados se ubica en una zona apartada fuera del campus, junto al hermoso Arboretum de Guelph.

Un laboratorio para las abejas: así es el nuevo Centro de Investigación de la Universidad de Guelph, Canadá

El nuevo edificio, de categoría mundial, es una muestra del compromiso de la universidad con el estudio de la agricultura, evidenciando el papel fundamental de las abejas en los sistemas alimentarios. Esto cobra especial relevancia en Ontario, donde se requieren poblaciones de abejas saludables para mantener las cadenas de suministro de alimentos de la provincia.

Un laboratorio para las abejas: así es el nuevo Centro de Investigación de la Universidad de Guelph, Canadá

Concebido como un laboratorio viviente, la arquitectura del centro revela la relación entre la apicultura, la investigación científica y la producción de alimentos. Diseñado por la firma Moriyama Teshima Architects, la distribución facilita la circulación fluida entre el apiario, el laboratorio y las salas de producción, permitiendo visitas guiadas para observar cómo se extrae y procesa la miel para su uso comercial sin entrar en espacios controlados ni interrumpir las operaciones.

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Esto fue posible gracias a la colaboración con investigadores, personal administrativo y apicultores comerciales, cuya valiosa experiencia y conocimientos ayudaron al equipo de diseño a comprender los procesos de trabajo, las prioridades operativas y las necesidades de equipamiento.

Detalles del diseño del centro de investigación

Además, en el Centro de Descubrimiento, las posibilidades para la educación pública son infinitas gracias a su espacio flexible para exposiciones y enseñanza, que permite realizar talleres, charlas y eventos para visitantes de todas las edades.

Un laboratorio para las abejas: así es el nuevo Centro de Investigación de la Universidad de Guelph, Canadá

Su conexión directa con el apiario de demostración, ubicado en la parte posterior, amplía las experiencias educativas, brindando a niños, estudiantes e investigadores la oportunidad de observar abejas vivas de cerca. Una rampa se adapta a la topografía del terreno, facilitando el acceso.

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Al llegar al edificio, una amplia marquesina da la bienvenida a los visitantes, quienes acceden a un luminoso atrio inundado de luz natural. Junto a la entrada y a lo largo del camino de acceso se encuentran plantas que atraen a los polinizadores, mientras que la fachada norte cuenta con un muro vegetal con un sistema de enredaderas que florecerá con el tiempo.

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Asimismo, el emplazamiento, antiguamente un vivero, fue elegido y tratado con sumo cuidado para preservar árboles importantes y minimizar las excavaciones, en consonancia con la misión ecológica del centro. Su proximidad al bosque urbano circundante también influyó en la selección de especies para los espacios exteriores, creando un paisaje que favorece la fauna local. La influencia de la naturaleza se refleja en la arquitectura del edificio, donde el revestimiento metálico plegado reproduce el ritmo vertical de los árboles.

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«Las abejas melíferas fueron nuestras clientas más pequeñas, cada una apenas pesaba lo mismo que una gota de lluvia. Nos enseñaron sobre cadenas alimentarias, polinización, los colores de la miel, enfermedades, cómo sobrevivir al invierno, estructura social, rutas de vuelo, trabajo duro y el delicado equilibrio del que depende todo ecosistema», dijo Diarmuid Nash, socio de Moriyama Teshima Architects.

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Dado que una proporción significativa de los cultivos depende de la polinización, la salud de los polinizadores es inseparable de la seguridad alimentaria. Con la creación de este centro, la universidad invierte activamente en un sistema agrícola más sostenible y resiliente para el futuro, mientras afrontamos los efectos del cambio climático, la destrucción del hábitat, la contaminación y otras amenazas ambientales para las abejas melíferas.