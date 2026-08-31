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El propietario de este apartamento es un amante de la cocina, que suele recibir a sus hijos, familiares y amigos alrededor de una buena comida. Por esto requería un ambiente que le permitiera trabajar con comodidad y, en especial, que ofreciera una gran capacidad de almacenaje. Por otra parte, deseaba que este espacio se integrara con la sala comedor para así facilitar los desplazamientos entre las áreas y tener una interacción más fluida con sus invitados.

Una cocina abierta a la vida social: almacenamiento y diseño se encuentran en este apartamento

Esta cocina, de la compañía Santos, está organizada en paralelo, y sus áreas de preparación, cocción y lavado están reunidas de manera lineal, en una encimera y un panel de pared en laminado cuarcita crema de la misma firma. Los muebles, de referencia Fine, tienen un diseño de líneas puras y frentes lisos en madera roble rústico vertical, gracias a lo cual se integran con naturalidad con el interiorismo de la vivienda.

Una cocina abierta a la vida social: almacenamiento y diseño se encuentran en este apartamento

Así mismo, en los armarios vitrina del módulo superior de la cocina instalaron un perfil de iluminación que proyecta luz decorativa indirecta sobre el plano de trabajo. Este elemento admite interruptores, tomas de corriente y conectores USB, e incorpora un canal para acomodar accesorios como el soporte para frascos, el cuchillero o la barra con ganchos, manteniéndolos siempre accesibles y a la vista.

Una cocina abierta a la vida social: almacenamiento y diseño se encuentran en este apartamento

Y para aumentar la capacidad de almacenamiento, instalaron en la sala comedor una librería con vitrina. La primera sirve para organizar los libros y revistas, aunque también acoge elementos decorativos y accesorios, en tanto que la vitrina permite guardar enseres de mesa y exponer piezas como la cristalería. Su marco de aluminio negro, bisagras ocultas y frentes de vidrio ahumado le confiere un importante peso estético y decorativo.

El sistema de iluminación en estante, además de realzar su contenido, la transforma en una fuente de luz indirecta.

Nos encanta del diseño de esta cocina

1. La conexión entre la cocina y las áreas sociales para facilitar la interacción con los invitados.

2. Las encimeras de laminado Santos conforman superficies de trabajo higiénicas, antibacterianas y fáciles de limpiar.

3. La parte baja de la cocina está equipada con un lavavajillas integrado y dos cajoneros.