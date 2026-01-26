Suscribirse
Suscribirse

Cocina maximalista: colores, texturas y creatividad para un diseño con carácter

Maximalismo es el estilo que determina esta cocina, concebida por su diseñadora para ser un ambiente con carácter, cargado de emoción, memoria y creatividad.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
  • /
  • /
  • Créditos imágenes:
  • Cortesía Dosde Interiorismo

Artículos destacados

Una casa donde sostenibilidad y diseño contemporáneo se funden con el paisaje

  • /

Un templo del bienestar en Toronto: arquitectura nostálgica y acogedora

  • /

“Este proyecto nació del deseo de reconquistar un espacio y llenarlo de alma. Como dijo la escritora británica Virginia Woolf, toda persona necesita una habitación donde dejar florecer su imaginación, salvaje, ramificada, que desborde los márgenes en busca de la belleza”, comentan desde el estudio español Dosde Interiorismo, dirigido por la diseñadora de interiores Beatriz Sánchez, responsable de esta cocina.

Cocina maximalista: colores, texturas y creatividad para un diseño con carácter
Cocina maximalista: colores, texturas y creatividad para un diseño con carácter

Desde la firma explican que este ambiente, inspirado en el espíritu del bloomsbury victoriano, se debía convertir en un refugio creativo, con mucho carácter, pero íntimo y libre a la vez. “Cada rincón es un homenaje a la imaginación, al arte y al toque humano. El resultado es un hogar que se siente como vivir dentro de una idea, cargado de emoción, memoria e intención”, señalan.

Cocina maximalista: colores, texturas y creatividad para un diseño con carácter
Cocina maximalista: colores, texturas y creatividad para un diseño con carácter

En esta cocina, el maximalismo es el estilo claro; es una combinación bien equilibrada de texturas, colores y materiales que crea un ambiente envolvente, en el que hay cabida para todo. Para los materiales, Dosde Interiorismo optó por los nobles, como la madera, la piedra, el mimbre y el lino.

Cocina maximalista: colores, texturas y creatividad para un diseño con carácter
Cocina maximalista: colores, texturas y creatividad para un diseño con carácter

Por otra parte, los diseñadores rescataron las ventanas y puertas, entre otros elementos, para mantener la esencia del edificio. A esto se suma que todos los materiales utilizados son ecológicos y cumplen las normas europeas.

Nos encanta de esta cocina

1. El uso de un estilo como el maximalismo para un espacio de cocina.

2. Los materiales principales son madera, piedra, mimbre y lino.

3. Se rescataron elementos como puertas y ventanas.

Comparte este artículo
lateral-derecho1
Haz clic aquí
lateral-derecho2
Haz clic aquí
lateral-derecho3
Haz clic aquí
lateral-derecho4
Haz clic aquí
ads-codigo-fijo-pc
Haz clic aquí

Otros artículos

‘El mayor reto de remodelar este apartamento fue su tamaño’: tres pisos y 750 m2

En el diseño de este apartamento En Bogotá, se propone un lenguaje sobrio, tranquilo y atemporal, en el que el arte nacional se encarga de hilar los espacios.

¡Nueva edición de Expoartesanías! Colombia el país de la potencia artesanal de Latinoamérica

Entre el 5 y el 18 de diciembre de 2025, Expoartesanías reúne a miles de visitantes en una edición que refleja el crecimiento histórico del sector, la internacionalización de piezas emblemáticas y el fortalecimiento territorial de la artesanía colombiana.

Las Torres del Parque: un clásico capitalino que siempre sorprende

Las Torres del Parque plantearon, en la segunda mitad del siglo pasado, una manera disruptiva de relacionarse con el entorno. Este emblemático proyecto del maestro Rogelio Salmona no deja de sorprender.

Suscríbase a nuestro newsletter

Para recibir todo nuestro contenido

Nombres
Correo electrónico
Suscribirse
Newsletter