“Este proyecto nació del deseo de reconquistar un espacio y llenarlo de alma. Como dijo la escritora británica Virginia Woolf, toda persona necesita una habitación donde dejar florecer su imaginación, salvaje, ramificada, que desborde los márgenes en busca de la belleza”, comentan desde el estudio español Dosde Interiorismo, dirigido por la diseñadora de interiores Beatriz Sánchez, responsable de esta cocina.

Cocina maximalista: colores, texturas y creatividad para un diseño con carácter

Desde la firma explican que este ambiente, inspirado en el espíritu del bloomsbury victoriano, se debía convertir en un refugio creativo, con mucho carácter, pero íntimo y libre a la vez. “Cada rincón es un homenaje a la imaginación, al arte y al toque humano. El resultado es un hogar que se siente como vivir dentro de una idea, cargado de emoción, memoria e intención”, señalan.

En esta cocina, el maximalismo es el estilo claro; es una combinación bien equilibrada de texturas, colores y materiales que crea un ambiente envolvente, en el que hay cabida para todo. Para los materiales, Dosde Interiorismo optó por los nobles, como la madera, la piedra, el mimbre y el lino.

Por otra parte, los diseñadores rescataron las ventanas y puertas, entre otros elementos, para mantener la esencia del edificio. A esto se suma que todos los materiales utilizados son ecológicos y cumplen las normas europeas.

Nos encanta de esta cocina

1. El uso de un estilo como el maximalismo para un espacio de cocina.

2. Los materiales principales son madera, piedra, mimbre y lino.

3. Se rescataron elementos como puertas y ventanas.