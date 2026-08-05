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Todos los años, nuevos colores, texturas y materiales prometen redefinir la manera en que habitamos los espacios, ya que es innegable que las tendencias tienen una generosa capacidad de renovar la conversación alrededor del diseño. Sin embargo, existe una pregunta que empieza a ganar relevancia entre arquitectos y diseñadores: ¿qué ocurre cuando el mejor proyecto es aquel que sigue vigente muchos años después de haberse concebido?

La apuesta por diseñar espacios atemporales que trascienden las tendencias

Durante décadas, la sostenibilidad estuvo asociada casi exclusivamente a variables ambientales o tecnológicas. Hoy, la conversación ha adquirido una dimensión distinta, pues pasa por la capacidad de crear espacios que conservan su valor con el tiempo, resisten el uso cotidiano y mantienen su vigencia estética sin exigir renovaciones constantes.

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La apuesta por diseñar espacios atemporales que trascienden las tendencias

En ese sentido, la permanencia deja de ser una consecuencia para convertirse en un criterio en cada proyecto. Cada material, acabado y decisión constructiva deben participar en una visión a largo plazo, en la que la durabilidad tiene el mismo peso que la estética.

Y es que los interiores contemporáneos parecen avanzar justamente hacia esa dirección. En lugar de perseguir novedades efímeras, privilegian una estética serena, materiales honestos y soluciones capaces de adaptarse a distintas formas de vivir. Un espacio que envejece bien ofrece también una experiencia más estable para quienes lo habitan. Con el paso del tiempo, los objetos y superficies adquieren historia en vez de perder relevancia.

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La apuesta por diseñar espacios atemporales que trascienden las tendencias

Esa mirada explica por qué la calidad ha recuperado protagonismo dentro de la arquitectura y el interiorismo. Cuando un revestimiento conserva su apariencia, cuando una grifería mantiene su funcionamiento o cuando un sanitario incorpora tecnologías que optimizan el consumo de agua durante años, el diseño trasciende su dimensión visual para volverse una inversión para la vida cotidiana.

La colección más reciente de la compañía Corona refleja esa manera de entender el diseño. Sus materiales y acabados buscan mantenerse siempre vigentes, independientemente de las tendencias que llegan año tras año. Así mismo, sus desarrollos incorporan innovación, durabilidad y soluciones orientadas a un uso más eficiente de los recursos. Su propuesta acompaña desde la funcionalidad y la permanencia para integrarse con naturalidad a distintos tipos de arquitecturas.

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La apuesta por diseñar espacios atemporales que trascienden las tendencias

La idea conecta con su plataforma Una Vida Bien Diseñada, que propone entender el diseño como un aliado de las personas y de los momentos que construyen en sus espacios. Cada elección influye en la forma como habitamos, descansamos, compartimos y proyectamos el futuro. En definitiva, diseñar bien significa pensar en el presente, pero también en los años que vendrán.

Nos encanta del diseño de Corona

1. Los ambientes cuya estética permanece vigente. Sus materiales responden al paso de los años y continúan aportando bienestar.

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2. Los Centros Corona inspiran a crear proyectos con una visión a largo plazo.

3. La sostenibilidad también se ve desde la durabilidad de los acabados, sanitarios y griferías.