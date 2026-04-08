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En el corazón de Bangkok, el río Chao Phraya y sus innumerables canales siguen siendo arterias vitales para el transporte diario de mercancías y los desplazamientos cotidianos de la capital. En contraste con los innovadores rascacielos de la ciudad, monumentos históricos —como el Templo del Amanecer, el Gran Palacio y el Fuerte Phra Sumen— se conservan tres siglos de patrimonio ligado al agua.

Un antiguo barco de arroz que se convirtió en el bar y restaurante del año en Tailandia

Este barco fluvial ahora conocido como Apsara Cruise navegó en su día por el río Chao Phraya como una barcaza arrocera desde la antigua época de Ayutthaya, antes de que Bangkok se convirtiera en la capital, transportando arroz, azúcar y otras mercancías entre grandes barcos y almacenes ribereños.

Un antiguo barco de arroz que se convirtió en el bar y restaurante del año en Tailandia

La ambiciosa remodelación de Studio Locomotive conserva el casco de carga de madera original —que sirve como cubierta inferior para la motorización, una cocina comercial completa y baños para los huéspedes— además, evoca la forma de un toldo de bambú tradicional en una nueva superestructura, modificada para ofrecer servicio de restaurante durante todo el año.

Un antiguo barco de arroz que se convirtió en el bar y restaurante del año en Tailandia

Diseño del barco

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El nuevo diseño consta de tres cubiertas, con una superficie útil total de 245 metros cuadrados, incluyendo un comedor interior de 90 metros cuadrados.

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Elementos evocadores de las bellas artes y la arquitectura tailandesas, como los murales que reinterpretan leyendas budistas, los auspiciosos motivos florales Prajamyam que se cree que ofrecen protección y buena fortuna, y las paletas de colores históricas de las tejas de terracota vidriada de los templos tailandeses, se reflejan en una ejecución innovadora sobre materiales contemporáneos, como espejos, mosaicos y cuentas de madera.

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En la cubierta principal del comedor se encuentran un bar y un puente de mando, disimulado dentro de una cabina decorativa de cristal tintado de verde, con murales de cristal que representan las historias de la Diosa del Arroz y otras deidades míticas asociadas con la abundancia agrícola, redefinidas en narrativas modernas por el ilustrador de collages Nakrob Moonmanas.

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El crucero gastronómico fue nombrado recientemente Bar y Restaurante del Año en el Festival Mundial de Arquitectura Interiores, lo que marca un hito. Una reutilización adaptativa, reflexiva y significativa que responda a su valor actual en el sector de la hostelería.