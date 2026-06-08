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Villa VICUS, por la firma Sebastian Nagy, es una casa unifamiliar de una sola planta ubicada en una ladera bajo la colina Zobor en Nitra, al final de una calle tranquila, con un bosque que se eleva sobre la parcela. El diseño surgió de una simple petición: crear una vivienda que abriera las vistas desde cada espacio habitable, respetando al mismo tiempo el ritmo natural de la vida familiar cotidiana.

El sol, la sombra y el paisaje atraviesan esta casa abierta en Eslovaquia

El concepto arquitectónico se basa en una distribución lineal de una sola planta que se extiende a lo largo de la fachada sur y se unifica mediante una pérgola continua de madera. Esta pérgola no es un elemento añadido, sino el principal dispositivo compositivo y climático del proyecto. Define las terrazas, crea espacios exteriores protegidos, da sombra a la fachada acristalada y extiende visualmente el interior hacia el paisaje.

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El diseño de la casa

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Con una superficie útil de 158 metros cuadrados, la casa incluye un salón elevado con cocina y comedor, un dormitorio principal, dos habitaciones infantiles, dos baños e instalaciones técnicas. Los espacios de servicio se concentran a lo largo del borde norte de la planta, mientras que las zonas de estar se abren hacia el sur. Una cocina de verano en el lado norte y largas conexiones visuales que recorren la casa refuerzan aún más su continuidad espacial y su relación con el entorno.

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La casa está diseñada según un principio climático pasivo: en invierno se beneficia de la energía solar a través de los ventanales orientados al sur, mientras que en verano la pérgola proporciona una eficaz sombra natural. Este enfoque se ve reforzado por un lenguaje material coherente que da forma tanto a la atmósfera como a la legibilidad de la arquitectura.

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El suelo de travertino se extiende desde el interior hasta la terraza, mientras que el enlucido de arcilla y las vigas de madera a la vista confieren al interior un carácter sereno y táctil. Asimismo, la paleta de materiales es intencionadamente sobria, basada en la naturalidad, la durabilidad y la capacidad de envejecer bien con el tiempo.

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Villa VICUS se construye sobre una lógica espacial precisa, una escala adecuada y un lenguaje arquitectónico sobrio. En lugar de recurrir a gestos expresivos, busca ofrecer una calidad de vida refinada y perdurable, donde las vistas, la distribución, la sombra y los materiales se unen en un todo coherente.