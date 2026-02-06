Ubicada en una antigua propiedad familiar de 3,4 hectáreas en Wentworth-Nord, Canadá, y diseñado por la firma RobitailleCurtis, la Casa Laurentian Forest fue diseñada para una familia con un fuerte vínculo con la zona. Desde el principio, el proyecto se inspiró en la historia personal y la personalidad del lugar.

La experiencia espacial en esta casa diseñada para salvaguardar las memoria familiar

Durante muchos veranos, los hijos de los propietarios acamparon en la cima del terreno, creando un profundo vínculo personal con la tierra. En lugar de construir en este punto elevado, se decidió preservarlo como un terreno familiar intacto y venerado, y ubicar la casa debajo y alrededor. Este enfoque protege las vistas panorámicas hacia y desde el terreno, a la vez que permite que el edificio se integre discretamente en el terreno.

La experiencia espacial en esta casa diseñada para salvaguardar las memoria familiar

Ubicada en un denso bosque de arces, abetos, abedules, cicutas y hayas, la casa en forma de L está construida en la ladera. Su ubicación preserva los árboles maduros, a la vez que mantiene amplias vistas al lago Notre-Dame y a las montañas Laurentianas circundantes. Cada habitación se abre al bosque, creando un remanso de paz y contemplación integrado con su entorno.

El diseño y materiales usados en la casa

La secuencia de llegada es un elemento fundamental del diseño. Un camino sinuoso asciende gradualmente a través del bosque, creando una inmersión en el paisaje y aumentando la sensación de anticipación. En el aparcamiento, la casa se revela hacia el sur, mientras que un garaje independiente para dos coches define el límite norte de la composición.

La experiencia espacial en esta casa diseñada para salvaguardar las memoria familiar

Una escalera de piedra, integrada con el afloramiento rocoso erosionado del terreno, conduce a un camino de entrada bordeado de abedules y helechos autóctonos. En el interior, la planta se despliega como un bar de una sola planta al sur y un bar-dormitorio de dos plantas que se extiende de oeste a norte.

La experiencia espacial en esta casa diseñada para salvaguardar las memoria familiar

La elección de materiales es intencionadamente limitada. Un techo continuo de cedro y muebles empotrados de nogal a medida aportan calidez y cohesión al interior, mientras que los suelos de hormigón pulido aportan equilibrio y durabilidad.

La experiencia espacial en esta casa diseñada para salvaguardar las memoria familiar

Los generosos aleros del techo protegen la mayor parte de la casa, y una amplia terraza de cedro extiende los espacios habitables entre los árboles. El salón-bar alberga una sala de estar, comedor y cocina de planta abierta, además de un porche comedor con mosquitero.

La experiencia espacial en esta casa diseñada para salvaguardar las memoria familiar

El dormitorio-bar cuenta con tres dormitorios, dos baños, un estudio privado y una sala de estar en la planta baja con entrada y recibidor.

La envolvente del edificio se diseñó para un alto rendimiento y una larga vida útil. Se consideraron cuidadosamente los detalles para evitar puentes térmicos.

La experiencia espacial en esta casa diseñada para salvaguardar las memoria familiar

La envolvente supera los requisitos del código energético de Quebec, incorporando espuma en aerosol de bajo COV en las superficies interiores de las paredes y el techo, y aislamiento de lana mineral en las cavidades del revestimiento vertical para lograr un sistema de techo R-63 y paredes exteriores R-47. Se utilizan ventanas de triple acristalamiento en toda la estructura para mejorar la eficiencia térmica y el confort de los ocupantes.

La experiencia espacial en esta casa diseñada para salvaguardar las memoria familiar

Por otro lado, las ventanas corredizas y el amplio acristalamiento permiten la ventilación natural y la salida del calor durante los meses más cálidos, mientras que las persianas motorizadas ayudan a regular la entrada de energía solar.

La experiencia espacial en esta casa diseñada para salvaguardar las memoria familiar

Además, una bomba de calor eléctrica, combinada con calefacción por suelo radiante de hormigón, proporciona un confort eficiente y con bajas emisiones de carbono. Todos los sistemas mecánicos son totalmente eléctricos, lo que permite una futura transición a energías renovables in situ.

La experiencia espacial en esta casa diseñada para salvaguardar las memoria familiar

El suministro y la gestión del agua se gestionan in situ, incluyendo el agua potable, las aguas pluviales y las aguas residuales. El proceso de selección también incluyó la identificación de humedales y el establecimiento de retranqueos críticos para proteger los ecosistemas circundantes.