El chalet de montaña Na Kukačkách, en República Checa, diseñado por Edit! Architects, presenta un enfoque contemporáneo y a la vez sensible a la arquitectura regional de las montañas de Krkonoše. Si bien el exterior respeta el carácter tradicional de las construcciones de montaña con zócalo de piedra y revestimiento de madera, el proyecto introduce una distribución espacial y funcional completamente nueva en el interior.

El chalet checo que reinventa la arquitectura alpina desde el interior

Desde el principio, los arquitectos se propusieron superar un problema típico de los edificios del parque nacional: mientras que el exterior debe seguir las formas tradicionales, a menudo se descuida la calidad y la funcionalidad de la distribución interior, lo que resulta en espacios oscuros y estrechos.

En el caso del chalet Na Kukačkách, el volumen exterior, la forma del hastial y la paleta de materiales están definidos por la normativa local. No obstante, el proyecto demuestra que es posible respetar la tipología regional y, al mismo tiempo, satisfacer las demandas contemporáneas de un interior luminoso con una conexión directa con el paisaje circundante.

“Si bien ambos hastiales debían mantener un estilo estrictamente tradicional, las fachadas laterales nos permitieron introducir elementos arquitectónicos modernos. Esto nos permitió implementar acristalamientos de gran formato en la sala de estar principal y en la entrada de verano, maximizando las vistas al campo circundante. El contacto visual con la naturaleza es esencial y mejora significativamente la experiencia general de alojarse en la montaña”, explica Juraj Calaj, de Edit! Architects.

Aumentar el tamaño de las ventanas del hastial no fue posible, ya que alteraría sus proporciones y daría lugar a una expresión visualmente incoherente. Además de las amplias superficies acristaladas, Edit! Architects aplicó el principio de conexión espacial vertical.

Esto creó una galería con vistas a la sala de estar y permitió que la planta baja se abriera completamente hasta la estructura del tejado. La solución aporta luz natural desde múltiples direcciones y evoca un interior amplio y luminoso.

Detalles del diseño del chalet

La realización del proyecto fue logísticamente exigente. El terreno escarpado y la corta temporada de construcción exigieron un avance rápido y eficiente. Los paneles prefabricados de CLT resultaron ideales, ya que se pueden montar sobre el zócalo de hormigón armado en pocas semanas.

Además, ofrecen una rigidez estructural comparable a la del hormigón, a la vez que permiten amplias aberturas y una generosa continuidad espacial que las estructuras convencionales a menudo no pueden lograr. Los paneles de 3AE se entregaron en calidad vista, lo que significa que sus superficies de madera sirven como acabado interior final sin revestimiento adicional.

«Otro factor clave para el éxito del proyecto fue la colaboración con el contratista local Registav. Su profundo conocimiento de las exigentes condiciones de la montaña nos permitió planificar con precisión la instalación de los paneles prefabricados de CLT y minimizar el riesgo de interrupciones climáticas», añade Juraj Calaj.

Los arquitectos ejecutaron el proyecto bajo un enfoque de Diseño y Construcción, coordinando estrechamente el diseño y la construcción para garantizar la precisión del concepto arquitectónico y la minuciosidad de los detalles.

El chalet de montaña Na Kukačkách es un ejemplo de cómo se puede lograr una arquitectura contemporánea de alta calidad incluso en un entorno estrictamente regulado, dando como resultado una vivienda funcional, refinada y confortable en las montañas checas.