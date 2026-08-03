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Shebara es un complejo turístico ecológico de hiperlujo de 73 habitaciones ubicado en Arabia Saudita y desarrollado por Red Sea Global. La isla cuenta con un entorno muy diverso, con densos manglares, flora desértica, dunas, zonas de anidación de tortugas y algunos de los arrecifes de coral más prístinos del mundo.

Este exquisito complejo turístico ecológico ofrece una experiencia educativa autosuficiente, sin consumo de energía, agua ni residuos, y aspira a convertirse en un destino ecoturístico de vanguardia, brindando una experiencia inigualable a sus huéspedes con un diseño innovador y amigable con el medio ambiente.

El lujoso complejo que redefine el turismo sostenible en Arabia Saudita

Ubicado a 25 km de la costa saudí, todo el complejo es accesible únicamente por mar o aire. El diseño y la planificación del proyecto son el resultado directo de la visión y la aspiración de Red Sea Global de desarrollar un destino de lujo excepcional centrado en el huésped, estableciendo nuevos estándares para el desarrollo sostenible y la hospitalidad. Esta obra estuvo a cargo por la firma Killa Design.

El diseño del complejo turístico

Todas las villas se construyen, equipan y ponen en marcha completamente en alta mar, y se transportan al lugar de destino como una simple conexión a la infraestructura de energía solar y agua cero. La metodología de construcción en alta mar busca preservar el entorno natural de la isla y minimizar cualquier daño a la isla, sus corales y su fauna. El diseño se inspira en la creación marina, como un collar de perlas en Shebara, en el Mar Rojo.

El lujoso complejo que redefine el turismo sostenible en Arabia Saudita

Shebara es un magnífico ejemplo de lo que se puede lograr al crear un diseño ambientalmente sostenible y a la vez significativo. Demuestra cómo la arquitectura innovadora puede integrarse armoniosamente con la naturaleza, con esferas que reflejan y refractan la luz del cielo y del mar para fundirse naturalmente con su entorno.

El lujoso complejo que redefine el turismo sostenible en Arabia Saudita

La infraestructura principal del proyecto forma parte de una experiencia para los visitantes, donde podrán conocer y comprender el enfoque que impulsa el desarrollo humano verdaderamente autosostenible. Se desarrollará un programa activo en el sitio, que involucrará a los visitantes en la expansión regenerativa de los manglares, el cultivo de corales y la mejora de la anidación de tortugas mediante programas educativos.

El lujoso complejo que redefine el turismo sostenible en Arabia Saudita

La responsabilidad social del complejo turístico de la isla de Shebara consiste en mejorar la educación y las oportunidades laborales de los habitantes rurales de la zona, y en particular, en fomentar la diversificación y el empoderamiento de las mujeres saudíes locales a través de su programa de integración de empleados.

La conservación del medio ambiente es un pilar fundamental del proyecto, que se adhiere estrictamente a los objetivos de la OMT para el desarrollo sostenible. El desarrollo autosostenible incluirá su propia planta solar de 110 000 m² , una planta desalinizadora y de ósmosis inversa, plantas de tratamiento de aguas residuales y recuperación de agua, materiales reciclables ecológicos, paisajismo con especies autóctonas y solo se permitirán vehículos eléctricos terrestres y marítimos dentro del complejo, lo que resultará en un impacto cero en energía, agua, residuos y transporte. Cada villa se construyó fuera del sitio para minimizar el impacto ambiental. Se incluyeron manglares regenerados, corales y vida marina para mejorar sustancialmente el entorno natural.

El lujoso complejo que redefine el turismo sostenible en Arabia Saudita

El objetivo principal del proyecto era determinar la mejor manera de preservar y mejorar la biodiversidad que rodea el hábitat, al tiempo que se ofrecía una experiencia de lujo que atrajera a visitantes de todo el mundo y promoviera a Arabia Saudí como un destino de ecoturismo marino de primer nivel.

El lujoso complejo que redefine el turismo sostenible en Arabia Saudita

El resort, con certificación LEED Platino, busca minimizar su impacto ambiental, tanto físico como psicológico, mediante la construcción de espacios de alojamiento en voladizo sobre jardines de coral regenerativos dentro de la laguna protegida, y a más de 50 metros del arrecife natural, con un impacto en el suelo de tan solo unos pocos metros cuadrados en la base de la columna de soporte.

El resultado es una cápsula de alojamiento aérea que casi desafía la gravedad y sitúa al huésped directamente sobre y dentro de la belleza del ecosistema marino virgen, proporcionando una plataforma de observación para que los huéspedes puedan contemplar los peces, aves y tortugas que prosperan en la zona.