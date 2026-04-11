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La sencillez de las formas de esta obra, el uso de materiales duraderos y la íntima relación con la naturaleza reflejan un profundo respeto por el patrimonio arquitectónico de Quebec, Canadá. La casa forma parte de un enfoque sostenible, en armonía con su entorno, a la vez que satisface las expectativas contemporáneas de confort y funcionalidad. Más que un simple lugar para vivir, es una celebración de la identidad quebequense y su estrecha conexión con el bosque.

¿Le gustaría refugiarse de la nieve en esta cabaña?

Ubicada en un extenso terreno a orillas del río Maskinongé en Outaouais, el encargo a la firma Nathalie Thibodeau Architecte (NTA), consistía en diseñar una casa que se integrara armoniosamente con el bosque circundante.

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En lugar de situarla directamente junto al río, la intención era crear un espacio íntimo en diálogo con el bosque, como parte de una visión más amplia que contemplaba la creación de una red de pequeños espacios significativos distribuidos por todo el terreno. Se invita a cada miembro de la familia a diseñar su propio refugio personal. Algunos ya están establecidos, otros lo harán próximamente, con la casa como punto de partida.

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El diseño de la casa

El diseño se inspira en la arquitectura vernácula de Quebec, con sus geometrías rectangulares sencillas, sus tejados a dos aguas de gran pendiente diseñados para evitar la acumulación de nieve y una sucesión de dependencias con alineaciones variadas.

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La materialidad exterior evoca esta herencia mediante el uso de tejas de cedro natural y un tejado metálico, dos materiales duraderos y funcionales. Diseñada con especial atención a la sencillez, la funcionalidad y el respeto por las normas tradicionales, La Maraude representa un diálogo armonioso entre la arquitectura contemporánea y las tradiciones locales.

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Detalles del proyecto

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La casa se compone de tres volúmenes distintos, que ofrecen diferentes grados de privacidad y diversas conexiones con el paisaje. El primer pabellón, el más pequeño, alberga la entrada principal y las áreas de servicio. Está compuesto por habitaciones compactas y funcionales, con una abertura focalizada hacia el exterior en el vestíbulo.

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El segundo volumen, más amplio, alberga las áreas de estar. Sus techos altos y grandes ventanales permiten que la luz natural penetre profundamente en la casa, creando una sensación de transparencia en todo el edificio. Esta disposición establece una conexión visual constante con el bosque, permitiendo que la casa respire, capture las variaciones de luz estacionales y refuerce la sensación de estar inmerso en la naturaleza.

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A lo largo de este eje luminoso, una terraza orientada al norte, hacia la montaña, crea un espacio íntimo y resguardado, mientras que una segunda terraza al sur se abre al paisaje que desciende hacia el río, ofreciendo un entorno amplio y soleado.

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El tercer pabellón, más apartado e íntimo, alberga los dormitorios. Construido en dos niveles debido a la topografía del terreno, sus ventanas son más modestas y están cuidadosamente ubicadas, enmarcando vistas específicas del bosque y creando escenas siempre cambiantes a lo largo de las estaciones.