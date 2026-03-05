La Casa Solar de Londres, de 209 metros cuadrados, se diseñó con la idea de que «lo pequeño es hermoso», una idea que se remonta a los primeros modernistas de Europa y América, quienes la utilizaron como premisa en su búsqueda de la vivienda más ergonómica y económica.

Esta casa desafía la sobriedad a partir de la luz y la materialidad

Si bien sus soluciones se inclinaban por lo justo para vivir cómodamente, Archi-Tectonics ha maximizado la riqueza y la complejidad para crear una interacción tetradimensional de espacios vinculados a dos épocas y elaborados con intrincados cambios de movimiento, perspectiva y materialidad.

Las múltiples conexiones de la casa con las estructuras adyacentes y la vegetación circundante sirvieron de guía para las extrusiones volumétricas propuestas, que establecen una identidad dentro del contexto existente.

El diseño de la casa

La estructura original se conserva intacta para conservar los bordes, en gran parte opacos, del edificio y servir como base para la nueva intervención. Se trata como el núcleo estructural, del cual emerge una extensión de cubierta multifacética que envuelve una planta adicional y otros salientes suspendidos.

La intersección entre la envolvente plegada de zinc y vidrio y el denso programa interior genera varias aberturas de formas distintivas, como la claraboya piramidal en la cocina, una rendija de vidrio en la sala de estar que expone lo que solía ser un estrecho patio trasero, y una ventana completamente acristalada que revela la vista panorámica del paisaje urbano, enmarcado por un árbol centenario.

La terraza a nivel de la azotea extiende la cocina y el comedor hacia el exterior y ofrece un momento de respiro al aire libre entre la vegetación circundante y el paisaje de azoteas del vecindario. La cubierta está revestida con paneles fotovoltaicos totalmente integrados que proporcionan al edificio, prácticamente aislado de la red eléctrica, la electricidad básica suficiente para alimentar bombas de calor, agua caliente, iluminación y una batería Tesla de 13 kW para cargar un coche eléctrico.

La distribución espacial

En el corazón del edificio se encuentra una escalera de caracol, construida a medida, que conecta la planta de entrada con la sala de estar de doble altura y la cocina-comedor abierta en la planta superior. La geometría orgánica y fluida de esta forma helicoidal de acero macizo conecta todas las zonas comunes de la casa en un solo trazo continuo, creando así un vórtice escultural de espacio iluminado por la luz natural.

Aquí, la densidad y la riqueza se fusionan para crear un objeto singular, extremadamente eficiente y de una belleza impactante. Esta escalera encarna la sensibilidad única de los arquitectos de Archi-Tectonics para combinar la inteligencia del diseño, la experiencia en fabricación y la optimización dinámica de las formas, trascendiendo así la mera resolución de problemas.

La corporalidad escultural y las ricas texturas de los interiores se alejan deliberadamente del efecto típicamente racionalista y sobrio de las viviendas compactas. Revestimientos y armarios de madera negra sin tratar de alto contraste, superficies de piedra texturizada y mosaicos de latón se realzan con suaves cornisas de luz.

Preciosas lámparas colgantes de cristal realzan la atmósfera interior, a la vez que complementan los muebles de madera de formas orgánicas y las alfombras de lana natural.

Este proyecto es parte de la serie de amplias exploraciones de Archi-Tectonics para crear modelos de vivienda sustentables para la vida urbana, siguiendo el ejemplo de 512 GW Townhouse, el edificio 497 Greenwich y la Torre Blaak.