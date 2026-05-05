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Cómo convertir una cocina en el espacio más importante de la casa

Esta cocina no busca ser el centro de atención mediante el contraste, sino que se integra con el apartamento —ubicado en Barranquilla (Atlántico)— por medio de la austeridad y la mesura. Con esto, se convierte en un rincón de luz discreto dentro de la zona social.
  • Autor:
  • Rodrigo Toledo
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  • Créditos imágenes:
  • Iván Ortiz

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Revista Axxis
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En la vivienda contemporánea, la cocina ha dejado de ser un recinto aislado para convertirse en el centro de la vida doméstica. Más que un espacio de servicio, hoy ayuda a organizar la zona social, a articular recorridos y a concentrar buena parte de la interacción cotidiana. Su diseño, por tanto, no se limita a resolver funciones, sino que define jerarquías dentro del conjunto.

En este proyecto, el arquitecto Miguel Cure, líder de Miguel Cure Arquitectos, asume esa condición con claridad en la remodelación de un apartamento en Barranquilla. La cocina se posiciona como pieza principal del área social, no solo por su ubicación sino por la manera en que se construye espacialmente.

La prolongación de la isla hasta el muro no es un gesto menor: amplifica su presencia, le da continuidad y la convierte en un elemento que ordena el espacio. Más que un mueble, opera como un plano que, al mismo tiempo, conecta y separa sutilmente. 

Diseño de cocinas, tendencias
Cómo convertir una cocina en el espacio más importante de la casa

La materialidad acompaña esa operación. Una paleta de tonos claros establece una base neutra sobre la que aparecen superficies acanaladas en madera que introducen rugosidad y profundidad, sistema que se equilibra con el uso de piedra sinterizada en tonos grises, que aporta peso y precisión. El resultado es un equilibrio entre materiales que da un sentido de continuidad con el contexto de la cocina.

Puertas de gabinetes de piso a techo y sobre la barra trasera permiten exponer vajilla y cristalería, pero sin recargar el conjunto. Su transparencia aligera el volumen y, junto a la iluminación cálida integrada, construye una atmósfera controlada. A esto se suman entrepaños abiertos sostenidos por varillas metálicas esbeltas, casi invisibles, que incorporan objetos y variaciones, sin alterar la lectura general.

De esta cocina nos encanta:

1. El manejo de la luz como un material más, que sirve para destacar la geometría del conjunto.

2. La materialidad prioriza los tonos claros para generar un sentido de amplitud.

3. El uso de varillas metálicas delgadas como soporte de los entrepaños resuelve una necesidad estructural con la mínima masa posible.

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