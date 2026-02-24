Ubicada en la orilla oeste del lago Memphremagog, en Montreal, Canadá, la Casa del Lago es una reinterpretación contemporánea del tradicional granero típico del Quebec rural. El diseño repite la forma prototípica en cuatro articulaciones diferentes: una casa de verano al aire libre, una casa de invierno interior, una vivienda y una zona de invitados. Techos de cedro, paredes de ladrillo y puentes de cristal unen los cuatro volúmenes en una experiencia única.

Cuatro casas en una: una obra que celebra la luz, el arte y las estaciones

Esta residencia de seis dormitorios frente al mar está orientada para capturar las impresionantes puestas de sol en el sereno lago. Diseñada para una pareja de coleccionistas de arte, ofrece amplios espacios para reuniones familiares y entretener a amigos.

En el interior, una serie de galerías e instalaciones in situ invitan a descubrir y experimentar el arte, perfectamente integrado con la arquitectura. Además, los muros exteriores de cristal, de piso a techo, enmarcan el paisaje natural, creando un telón de fondo dinámico que cambia con el tiempo y las estaciones.

El diseño de la casa

La casa, por la firma Atelier Échelle, es un conjunto de cuatro volúmenes programáticamente distintos, dimensionados para adaptarse a su propósito. Gracias al uso de claraboyas, cada volumen disfruta de abundante luz natural y se conecta con los demás mediante puentes de cristal que parecen flotar sobre el terreno.

La residencia de verano, situada más cerca del lago, tiene una terraza de 30 metros que alberga una cocina exterior, un comedor al aire libre, un salón con chimenea y una piscina climatizada. La residencia de invierno, en el interior, es un espacio abierto que incluye cocina, comedor, sala de estar y un piano bar.

Por otro lado, la zona de estar alberga la suite principal, un despacho, una bodega, una despensa y un aseo. La zona de invitados, situada más alejada del lago, alberga cinco dormitorios y una sala de estar infantil.

Materialidad usada en el proyecto

La Casa en el Lago está construida con hormigón armado, estructura de acero y muros de relleno de ladrillo. Se diseñó un sistema estructural para instalar vidrios motorizados de más de 15 metros de ancho que ofrecen una vista panorámica del lago Memphremagog y el paisaje circundante.

La puerta de entrada de madera de 3,3 metros de altura da a una galería de arte y enmarca el lago. La cocina abierta cuenta con ventanas de cristal que reemplazan los gabinetes sobre la encimera.

Los acabados de materiales naturales, tanto en el interior como en el exterior, se seleccionaron cuidadosamente para que envejecieran con gracia y adquirieran lentamente una pátina que reflejara el paso del tiempo.

Asimismo, las paredes exteriores utilizan ladrillos de arcilla oscura, de origen danés, y las tejas de gran tamaño se fabricaron a medida en un taller local. La mampostería visible en la terraza, el jardín, la cocina exterior y la chimenea es una mezcla de granito cámbrico negro y gris, de origen local.

La isla interior de la cocina es un bloque de piedra tosca con una losa de nogal carbonizado de canto vivo que reposa sobre ella para lograr un comedor a la altura de la barra.

Instalaciones de arte

El tocador está revestido por todos lados con un mural de Simon Hughes que representa las cuatro estaciones. Para maximizar la superficie del mural, el tocador de bronce se alza como una columna en el centro del espacio. De igual manera, los azulejos de la piscina, obra del mismo artista, conceptualizan icebergs flotantes, en contraste con la calidez del agua.

La bodega alberga más de 1.200 botellas, especialmente diseñadas para la singular forma de una botella de Borgoña. La puerta de vidrio y bronce microacanalado da paso a un espacio revestido de carpintería de roble blanco, comprimido entre un suelo de grava y un techo de bronce. La iluminación empotrada y los espejos de bronce realzan el interior con una cálida luz y reflejos por todas partes.

La sala de billar está revestida con cortinas de pana azul intenso y carpintería de nogal. El fieltro negro de la mesa de billar se refleja en las lámparas que cuelgan sobre ella con correas de nailon negro.