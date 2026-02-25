Suscribirse
Una torre de oficinas diseñada en una de las ciudades más calurosas de la India

La torre plantea una alternativa a la oficina acristalada convencional mediante una piel dinámica que mitiga el calor, favorece la ventilación natural y crea microclimas habitables.
  • Autor:
  • V2com
  • /
  • /
  • Créditos imágenes:
  • inay Panjwani

Stella es un edificio de oficinas compacto ubicado en Nagpur, Maharashtra, India. En una parcela de 836,07 m² , el proyecto alberga 5.575 m² de espacio de oficinas distribuido en 14 plantas, con cuatro en cada planta. Esta torre estuvo a cargo de la firma Sanjay Puri Architects.

Una torre de oficinas diseñada en una de las ciudades más calurosas de la India

Un ejemplo de cómo diseñar espacios de trabajo eficientes en una de las ciudades más calurosas de la IndiaEl tamaño limitado del proyecto y los requisitos legales de espacio abierto dieron como resultado una configuración vertical, optimizando la superficie útil y manteniendo la luz y la ventilación naturales en todo el edificio.

Una torre de oficinas diseñada en una de las ciudades más calurosas de la India

Nagpur, una de las ciudades más calurosas de la India, registra temperaturas estivales de hasta 48 °C . Para responder a este clima extremo, la fachada del edificio está concebida como una piel estratificada y adaptable al clima. 

Una torre de oficinas diseñada en una de las ciudades más calurosas de la India

De este modo, terrazas semicirculares abiertas y jardineras revestidas con lamas de aluminio se alternan a lo largo de todo el perímetro de la obra, tanto horizontal como verticalmente. 

Una torre de oficinas diseñada en una de las ciudades más calurosas de la India

Esta envolvente dinámica mitiga la ganancia de calor solar directo a la vez que introduce vegetación alrededor del edificio, creando microclimas sombreados y más frescos en los espacios interiores. Mientras tanto, los amortiguadores verdes envuelven la fachada, mejorando el rendimiento térmico y el confort visual. 

Detalles del diseño de la torre

El núcleo de servicios y circulación se ubica en el extremo este, permitiendo que los lados norte, oeste y sur se abran a espacios de oficinas con luz natural. Espacios más grandes ocupan la parte delantera y trasera, beneficiándose de la luz natural, la ventilación cruzada y las vistas exteriores que mejoran la comodidad de los ocupantes.

Una torre de oficinas diseñada en una de las ciudades más calurosas de la India

Rechazando la tipología de oficinas totalmente acristaladas, inadecuada para climas tropicales, la torre Stella encarna una respuesta arquitectónica contextual y energéticamente eficiente. 

Una torre de oficinas diseñada en una de las ciudades más calurosas de la India

El diseño minimiza la ganancia de calor, reduce el consumo energético operativo y proporciona espacios de trabajo protegidos y bien iluminados con luz solar indirecta. Concebida como una respuesta directa a su entorno, Stella integra estrategias pasivas, vegetación y una expresión moderna para crear un espacio de trabajo sostenible, arraigado en su contexto climático.

