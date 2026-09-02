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Lo que antes era conocido como el antiguo Colegio Palermo de San José, en Medellín, ahora, este predio se prepara para iniciar una nueva etapa: convertirse en Distrito Palermo, un espacio público Ccn una inversión cercana a COP $1 billón, desarrollado por por el Fondo Inmobiliario Colombia (FIC) y gestionado por Patria Investments, diseñado en cuatro etapas y cuya primera fase ya se encuentra en construcción,

Distrito Palermo: así será el nuevo gran nodo urbano de Medellín

El proyecto ocupará un lote de 23.250 m² y alcanzará cerca de 140.000 m² construidos. Su ubicación resulta estratégica, puesto que busca reforzar la conexión entre el Parque Lleras, el Parque Lineal La Presidenta y el Parque de El Poblado, articulando espacios que hoy forman parte de las dinámicas urbanas, turísticas y comerciales de este sector de Medellín.

La intención es crear un lugar abierto a distintos públicos, por ejemplo, residentes, visitantes, empresarios, comerciantes, artistas y emprendedores. Una pequeña ciudad dentro de la ciudad, donde la actividad no dependa de un único uso, sino de la convivencia entre diferentes maneras de habitar y recorrer el espacio.

Distrito Palermo: así será el nuevo gran nodo urbano de Medellín

“Distrito Palermo representa nuestra visión de cómo la inversión privada puede convertirse en un motor de transformación urbana. Más que desarrollar un proyecto inmobiliario, estamos recuperando un lugar emblemático para devolverlo a Medellín como un espacio para la cultura, el encuentro, la creatividad y el desarrollo económico, con un legado que beneficiará a la ciudad durante las próximas décadas”, explica Pablo Muñoz, Managing Director de Patria Investments.

Sobre el diseño de Distrito Palermo

Una de las piezas centrales de esta primera etapa será una gran plaza cívica de libre acceso, concebida como escenario para el encuentro ciudadano y la programación cultural. A su alrededor estarán un teatro tipo caja negra con capacidad para 450 personas, espacios permanentes para organizaciones culturales, comercio y restaurantes.

Distrito Palermo: así será el nuevo gran nodo urbano de Medellín

La cultura constituye uno de los puntos más importantes de esta obra, desde 2021, Palermo Cultural ha venido construyendo una relación con el territorio a través de organizaciones como Filarmed, el Ballet Metropolitano y Cantoalegre, que encontraron allí un espacio para la creación, formación y circulación artística.

A esta mezcla se sumará la hotelería. La Torre C operará bajo la marca Canopy by Hilton, concepto lifestyle de Hilton que busca relacionarse con la identidad de cada destino. El hotel tendrá 194 habitaciones, espacios para reuniones corporativas, gimnasio, restaurante, rooftop bar, piscina y zonas de bienestar.

Distrito Palermo: así será el nuevo gran nodo urbano de Medellín

“La llegada de Hilton con la marca Canopy Hotels a Distrito Palermo refleja la estrategia de Hilton de crecer con marcas relevantes, en destinos dinámicos y junto a socios con una visión clara de largo plazo”, señala Pablo Maturana, vicepresidente de desarrollo, arquitectura, diseño y construcción para el Caribe y América Latina de Hilton.

Detalles del proyecto: la naturaleza como infraestructura

Entre las cifras que permiten dimensionar la apuesta ambiental de Distrito Palermo, destaca que el 50 % del lote estará destinado a espacio público y el 32 % a áreas verdes. El espacio actualmente alberga cerca de 154 especies de árboles y alrededor de 50 especies de fauna. Debido a estas condiciones, la propuesta busca que la transformación del predio no signifique borrar sus condiciones naturales, sino preservarlas, recuperarlas y potenciarlas como parte esencial del nuevo paisaje urbano.

Distrito Palermo: así será el nuevo gran nodo urbano de Medellín

Esta visión está respaldada por la certificación LEED for Cities and Communities Platinum, obtenida por el proyecto y que lo posiciona como un caso destacado de planificación urbana sostenible en Colombia y América Latina.

Además, la estrategia contempla, entre otras acciones, desviar el 75 % de los residuos de construcción de rellenos sanitarios, favorecer la infiltración de aguas lluvias mediante jardines de lluvia y superficies permeables y regenerar condiciones ecosistémicas originales del territorio, a esto se suma el compromiso de certificar cada una de las edificaciones bajo el estándar LEED. Asimismo, Distrito Palermo fue incluido como caso de estudio en el Informe de Impacto LEED para Comunidades en Colombia del GBCI y CCCS, presentado durante la COP16 de Biodiversidad.

Distrito Palermo: así será el nuevo gran nodo urbano de Medellín

Detrás de las dimensiones arquitectónicas y urbanas existe una estructura financiera que busca garantizar la ejecución de las distintas etapas. En Distrito Palermo, Fiduciaria Bancolombia actúa como sociedad administradora. Entre sus inversionistas se encuentran Grupo Bancolombia, Seguros SURA y otras entidades privadas.

Distrito Palermo: así será el nuevo gran nodo urbano de Medellín

Distrito Palermo plantea una apuesta por transformar la manera en que un proyecto inmobiliario se relaciona con la ciudad. Recuperar un lugar de valor histórico, abrirlo al encuentro ciudadano, integrar cultura y naturaleza y conectar nuevas actividades con las dinámicas de El Poblado.