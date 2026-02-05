Cielo es un edificio residencial compacto en la ciudad de Nagpur, Maharashtra, India realizado por la firma Sanjay Puri Architects. En un terreno relativamente pequeño de 900 m², se construyó una superficie edificable total de 3600 m², según la normativa vigente y los requisitos del cliente.

Este edificio en India convierte el clima en su principal aliado

En esta obra, los espacios abiertos obligatorios en todos los lados generan una superficie edificable de tan solo 270 m² por planta. Además, en cada piso de este edificio de 12 plantas está previsto un único apartamento de 4 dormitorios.

Diseño del edificio

Tres de los dormitorios se ubican en tres esquinas, y la cocina forma la cuarta esquina para facilitar la ventilación cruzada en cada habitación. Las salas de estar están ubicadas en el centro, constituyendo el espacio central de interacción social.

Nagpur constituye el centro geográfico de la India, con veranos extensos y temperaturas que superan los 40 °C durante ocho meses al año. Conscientes de este clima, cada una de las habitaciones principales se abre a dos balcones, uno abierto y otro con mosquitera.

Este detalle ayuda a reducir considerablemente la ganancia de calor, proporcionando a la vez espacios abiertos y protegidos en cada habitación.

Por otro lado, las crujías están diseñadas como curvas seccionales, formando una pantalla en la planta baja y curvándose hacia afuera para formar un balcón en la planta superior.

Estas pantallas, curvadas en secciones, se alternan horizontal y verticalmente a lo largo del edificio, protegiendo del calor, creando espacios verdes abiertos para cada habitación y aportando un carácter escultórico al edificio.

Estas pantallas aluden al patrimonio arquitectónico de la región, donde han existido pantallas desde el siglo XVII.

Cielo está diseñado para crear espacios con ventilación cruzada natural y un revestimiento que responde al clima. La huella de carbono a lo largo de su vida útil se reduce considerablemente gracias a un diseño que incluye un techo completo de paneles solares y sistemas de captación y reciclaje de agua, así como una envolvente apantallada para mitigar la ganancia de calor y reducir los costos de aire acondicionado.

