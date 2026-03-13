Ubicado en una arteria muy transitada de Jaipur, India, en un barrio de antiguos desarrollos comerciales, este edificio de oficinas marca el primer desarrollo nuevo en la zona. Diseñado para adaptarse tanto al contexto como al clima, el proyecto, a cargo de la firma Sanjay Puri Architects, establece una identidad contemporánea, respetando al mismo tiempo el patrimonio arquitectónico de la región.

El edificio que utiliza pantallas perforadas para redefinir el espacio de trabajo en India

La planificación ubica estratégicamente las áreas de servicio y el núcleo de circulación en el extremo sur, con columnas estructurales dispuestas a lo largo del perímetro para garantizar una total flexibilidad en cada planta. Mientras tanto, las plantas inferiores albergan oficinas más pequeñas, mientras que las superiores albergan oficinas más grandes.

El edificio que utiliza pantallas perforadas para redefinir el espacio de trabajo en India

En la fachada oeste, orientada a la calle, el edificio se inclina hacia adelante y hacia atrás, formando dos volúmenes verticales con ángulos opuestos. Esta dinámica distribución crea terrazas exteriores protegidas en cada nivel. Las inclinaciones contrastantes también garantizan la privacidad entre las terrazas de oficinas adyacentes.

El diseño del edificio

En respuesta al entorno urbano de alta densidad, los laterales del edificio están revestidos con pantallas perforadas inspiradas en las tradicionales pantallas de piedra jaali, características de la arquitectura tradicional de Rajastán. Estas pantallas están fabricadas con hormigón celular ligero, compuesto principalmente de materiales reciclados, y ofrecen propiedades de aislamiento térmico.

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Se ha habilitado una zona ajardinada de 91 cm de ancho entre la envolvente de la pantalla perforada y la fachada acristalada, que sirve como barrera acústica frente a la concurrida carretera, al tiempo que introduce vegetación continua a lo largo del perímetro del edificio.

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La planta baja alberga un restaurante y un salón de conferencias, aprovechando la fachada a la calle. La terraza cuenta con una cafetería, un gimnasio y un jardín exterior, creando espacios recreativos y sociales para los ocupantes.

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Construido principalmente con ladrillos de cenizas volantes y una estructura de hormigón armado, el proyecto integra estrategias sostenibles como el reciclaje de agua, la captación de agua de lluvia y la instalación de paneles solares en la azotea. Estas medidas reducen significativamente la huella de carbono incorporada en comparación con los edificios de oficinas convencionales.

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Las pantallas perforadas y las cubiertas empotradas actúan como dispositivos de sombreado pasivo, mitigando la ganancia de calor, reduciendo la demanda de aire acondicionado y reduciendo las emisiones de carbono del ciclo de vida.

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Este edificio de oficinas responde de forma inteligente al clima cálido de Jaipur, al tiempo que se inspira en las tradiciones arquitectónicas regionales, dando como resultado espacios de trabajo contemporáneos, energéticamente eficientes y arraigados en el contexto.