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El Pabellón Dip se concibe como una intervención arquitectónica elemental dentro de un paisaje residencial ya existente. Diseñado principalmente para su uso nocturno junto a una piscina, el pabellón negocia entre apertura y cerramiento, manteniendo una relación equilibrada entre arquitectura y paisaje.

Un refugio junto a la piscina para desconectarse: así es este pabellón pensado para el bienestar

El proyecto, diseñado por Andblack Design Studio, se organiza como un volumen lineal y transparente, sostenido por una única cubierta y apoyado en un sistema estructural independiente. Los ventanales de altura completa permiten una continuidad visual ininterrumpida a través del jardín, mientras que esbeltas columnas situadas más allá del vidrio enmarcan el espacio. Esta separación preserva la ligereza y fluidez del volumen interior, al tiempo que establece un ritmo y una escala arquitectónicos definidos.

La arquitectura del pabellón

Un techo escultórico define la identidad arquitectónica del proyecto, conectando el jardín, la piscina y la estructura construida. Un delgado plano horizontal se extiende a lo largo del terreno y desciende hasta el nivel del suelo para formar una entrada protegida.

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Este movimiento establece una conexión controlada entre el suelo y el cielo sin fragmentar la claridad del volumen acristalado. Visible desde puntos estratégicos de la residencia principal, el techo se convierte en el elemento arquitectónico principal que integra el pabellón en el conjunto del terreno.

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En su interior, el pabellón alberga un salón y un gimnasio en un único y amplio espacio de casi cinco metros de altura. Orientado hacia el exterior, el gimnasio se abre al jardín trasero, garantizando privacidad a la vez que mantiene una conexión ininterrumpida con la vegetación.

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El salón está diseñado para adaptarse a diferentes niveles de ocupación. Gracias a la proporción, la transparencia y las conexiones sutiles con el exterior, el espacio resulta íntimo cuando está poco concurrido, pero también acoge con facilidad reuniones más numerosas.

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La experiencia de descanso se extiende hacia una zona de estar al aire libre sobre una plataforma flotante, ubicada junto a una cascada y rodeada de agua. Este cuerpo de agua se integra armoniosamente con la piscina, concebida como una extensión espacial y visual del pabellón. Esta alineación refuerza la lógica lineal del proyecto y acentúa la relación entre arquitectura, agua y paisaje.

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Se mantiene una paleta de materiales uniforme tanto en el interior como en el exterior, eliminando interrupciones visuales y reforzando la continuidad. Sin interrupciones por tabiques acristalados, el suelo de piedra se extiende sin fisuras entre el interior y el exterior. El acero para exteriores define el volumen central de servicios y los elementos interiores clave, mientras que el techo de hormigón, revestido de madera en su parte inferior, forma un plano de techo continuo.

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Asimismo, el jardín se extiende desde la residencia principal hasta el pabellón, mientras que la expresión arquitectónica se mantiene deliberadamente sobria, asegurando que el pabellón complemente la casa existente en lugar de competir con ella.

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El Pabellón Dip se presenta como un todo coherente, donde la forma, la estructura y el material se combinan para dar forma a un espacio que transmite solidez y fluidez. Se trata de una arquitectura que realza el paisaje, respeta su entorno y adquiere un carácter distintivo gracias a su claridad.