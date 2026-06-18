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Fundada en 1991 por José Albornoz como una empresa especializada en pisos de madera, Albornoz propone una posición distinta en el mercado nacional. Desde su primer showroom en Bogotá, su crecimiento no ha estado marcado por una apertura indiscriminada de espacios comerciales; todo lo contrario, esta firma apuesta por el concepto de la curaduría.

Así ha construido Albornoz más de tres décadas de experiencia en el mercado ‘premium’

Para Marcelo Albornoz, quien lidera la segunda generación de la compañía desde hace casi dos décadas, el verdadero valor está en la capacidad de encontrar soluciones precisas para necesidades específicas. Un trabajo que exige conocer el mercado internacional, entender los procesos productivos y mantener una relación cercana tanto con fabricantes como con arquitectos y desarrolladores.

Así ha construido Albornoz más de tres décadas de experiencia en el mercado ‘premium’

Esa visión se hace evidente en proyectos en los que las exigencias trascienden las especificaciones habituales. Pisos de formatos extraordinarios, selecciones de madera con características poco comunes o desarrollos que requieren condiciones técnicas particulares son algunos de los escenarios en los que la empresa ha consolidado su experiencia. En muchos casos, la respuesta implica buscar nuevos proveedores, evaluar varias opciones y encontrar el equilibrio entre desempeño, estética y viabilidad económica.

Así ha construido Albornoz más de tres décadas de experiencia en el mercado ‘premium’

Mas de la propuesta de Albornoz

Su representación de marcas europeas líderes ha sido una parte fundamental de este proceso. Más que incorporar productos al portafolio, la firma ha construido relaciones duraderas con fabricantes que comparten con Albornoz estándares rigurosos de calidad, sostenibilidad y desarrollo tecnológico. El resultado es una oferta respaldada por procesos productivos certificados, bosques gestionados de manera responsable y normas ambientales que figuran entre las más exigentes del mundo.

Así ha construido Albornoz más de tres décadas de experiencia en el mercado ‘premium’

Este enfoque también ha permitido que los pisos de Albornoz estén presentes en algunos de los proyectos residenciales, comerciales y hoteleros más relevantes del país. Sin embargo, el valor agregado no reside únicamente en el producto final, sino en el acompañamiento que existe detrás de cada especificación. La selección adecuada de un piso implica comprender el contexto, los hábitos de uso, las condiciones climáticas y la visión del arquitecto para garantizar que la solución elegida responda tanto a criterios técnicos como estéticos.

Así ha construido Albornoz más de tres décadas de experiencia en el mercado ‘premium’

Y para celebrar que este 2026 cumple 35 años, Albornoz abrió su primer punto en Medellín (Antioquia), junto con otras marcas del gremio de la construcción. Más que una apuesta por la expansión territorial, con este espacio se busca fortalecer la cercanía con una plaza que se ha convertido en un escenario relevante para el diseño y la arquitectura contemporánea en Colombia.

Así ha construido Albornoz más de tres décadas de experiencia en el mercado ‘premium’

A lo largo de más de tres décadas, Albornoz demuestra que la permanencia no depende únicamente de la escala, pues también se puede construir a partir del conocimiento especializado, la atención personalizada y la capacidad de encontrar aquello que otros no ven. En un mercado cada vez más amplio y competitivo, la curaduría sigue siendo una de las formas más sofisticadas de crear valor.

Instagram: @Pisosalbornoz

Showroom Bogotá: Carrera 45 # 101-57; Medellín, calle 11A # 31A-160.