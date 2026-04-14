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Place des Montréalaises está transformando el corazón cívico y turístico de Montreal al cubrir una autopista hundida con una vibrante explanada. Diseñada por Lemay en colaboración con la artista Angela Silver y el equipo de ingeniería de AtkinsRéalis, esta importante intervención conecta el Viejo Montreal con el centro de la ciudad y, sobre todo, plasma la memoria de mujeres excepcionales en el paisaje urbano.

El diseño de esta plaza en Canadá resignifica la memoria colectiva a través del paisajismo

Ganador de un concurso internacional multidisciplinario de arquitectura paisajística convocado por la ciudad de Montreal en 2017, este concepto aprovecha todo el potencial de un enfoque arquitectónico a través de la estratificación, transformando una cicatriz urbana en un destino dinámico: una plaza multifuncional que es simultáneamente un espacio conmemorativo inclusivo, un sendero de acceso universal y una contribución a la biodiversidad urbana.

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En Montreal, como en muchas otras grandes ciudades, las mujeres siguen estando escasamente representadas en la toponimia. Esta obra se erige como una respuesta arquitectónica a este desequilibrio histórico. Realizada por iniciativa de la ciudad, esta plaza rinde homenaje a 21 mujeres seleccionadas por el Conseil des Montréalaises.

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Sobre el diseño de la obra

La plaza rinde así homenaje a las 14 víctimas del feminicidio de la Escuela Politécnica de 1989: Geneviève Bergeron, Hélène Colgan, Nathalie Croteau, Barbara Daigneault, Anne-Marie Edward, Maud Haviernick, Barbara Klucznik-Widajewicz, Maryse Laganière, Maryse Leclair, Anne-Marie Lemay, Sonia Pelletier, Michèle Richard, Annie St-Arneault, y Annie Turcotte.

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También rinde homenaje a siete pioneras de Montreal: Myra Cree, Jessie Maxwell-Smith, Agnès Vautier, Ida Roth Steinberg, Idola Saint-Jean, Harriet Brooks y Jeanne Mance.

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El concepto de diseño amplifica el alcance de este gesto al crear una fuerte conexión con otras dos figuras: la nueva plaza dialoga con los grandes paneles de vidrieras de La verri ère de la artista Marcelle Ferron , que adornan tres fachadas de la estación de metro adyacente Champ-de-Mars, así como con la Place Marie-Josèphe-Angélique, rediseñada en 2025 como parte del proyecto.

Un lugar para el movimiento, la reunión y el homenaje.

La plataforma inclinada flotante en el centro del sitio constituye el elemento definitorio que da solidez al concepto. Alberga una vasta pradera florida donde se agrupan 21 especies de plantas en 86 macizos que evolucionan a lo largo de las estaciones; un concepto que rinde homenaje a estas 21 mujeres excepcionales de Montreal, al tiempo que realza las cualidades ecológicas de la zona.

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Un espejo cilíndrico se alza cerca de la entrada del metro. En toda su superficie están inscritos los nombres de las mujeres homenajeadas, con letras que se fragmentan por el paisaje y se dispersan desde el espejo hasta la escalera contigua. De este modo, se invita a los transeúntes a reorganizar estas letras para componer infinitas variaciones de nombres de mujeres, asegurando así que nunca sean olvidadas.

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La escalera da acceso al prado florido e invita a la contemplación. Sirviendo también como asiento, ofrece una perspectiva privilegiada de la ciudad, las vidrieras de la estación de metro y la vitalidad de la plaza, donde desde su inauguración se han sucedido espectáculos artísticos programados y espontáneos, reuniones públicas y eventos culturales, testimonio de la entusiasta acogida que la comunidad ha dado al lugar.

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Este proyecto transformador se distingue por su diseño profundamente transdisciplinario: la arquitectura, la arquitectura paisajística, la intervención artística y la ingeniería se integraron estrechamente en cada decisión de diseño.

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El bosque urbano, al norte de la plaza, ejemplifica esto: plantado sobre túneles ferroviarios y diversos sistemas de infraestructura, ofrece una zona de transición apacible en la entrada del recinto. La selección de especies según sus características funcionales y proporciones precisas permitió la creación de un conjunto resiliente, adaptado a la poca profundidad del suelo y que ofrece máximos beneficios ecosistémicos. Más del 50 % del terreno está vegetado gracias a este enfoque.

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Incluso el óculo —una gran abertura que atraviesa la pradera suspendida— transforma una limitación en una oportunidad. Simultáneamente, como gesto pragmático y poético, integra un olmo plantado a nivel de la calle en el paisaje, al tiempo que aligera la carga estructural de la plataforma.

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Desde su inauguración en la primavera de 2025, la Place des Montréalaises se ha convertido rápidamente en un lugar predilecto tanto para los residentes locales como para los turistas, quienes la frecuentan, se reúnen y disfrutan de su compañía, en el corazón de un legado floreciente. Con su marcada identidad arquitectónica, la plaza se erige ahora como un nuevo sitio emblemático de Montreal y un símbolo perdurable de una memoria viva.