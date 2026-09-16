Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

La revitalización de un edificio de apartamentos en Vysočany, Praga, ofrece un enfoque diferente para la vivienda de alquiler en Praga. En la frontera entre Libeň y Vysočany, se añadió una ampliación en la azotea a un edificio que data de principios del siglo XX.

Una nueva vida para un edificio: cuatro sorprendentes apartamentos en Praga

Las propietarias, dos hermanas que heredaron la casa, decidieron llevar a cabo la primera revitalización integral del edificio desde su construcción. Su ambición era desarrollar la propiedad familiar paso a paso y adaptarla a las necesidades contemporáneas sin suprimir su carácter original. El impulso inicial fue la necesidad de reparar el tejado. Solo durante los preparativos se hizo evidente que ahí radicaba precisamente la oportunidad de añadir una nueva planta de vivienda al edificio y aumentar su valor a largo plazo.

Una nueva vida para un edificio: cuatro sorprendentes apartamentos en Praga

El presupuesto no era ilimitado; el objetivo no era maximizar la rentabilidad ni realizar una reconstrucción completa. Precisamente, cierta moderación se convirtió en uno de los principios fundamentales del proyecto. El edificio no es perfecto, y sus modificaciones tampoco buscan la perfección absoluta.

Una nueva vida para un edificio: cuatro sorprendentes apartamentos en Praga

En cambio, surgió una capa contemporánea concebida, insertada en la estructura existente de la cercha del tejado: lo nuevo se une abiertamente a lo antiguo, se cultivan los espacios comunes y se reparó la infraestructura interna.

El nuevo diseño del edificio

Se crearon cuatro apartamentos de pequeña escala en la azotea. Las nuevas estructuras se insertan en la cercha original y desarrollan aún más la masa general del edificio. Al recortar la cercha detrás de la cornisa original, se creó una fachada retranqueada con puertas francesas y una terraza continua en el lado de la calle, en lugar del típico ático iluminado únicamente por ventanas de techo.

Una nueva vida para un edificio: cuatro sorprendentes apartamentos en Praga

Dos de los cuatro apartamentos están diseñados como dúplex con volúmenes de dormitorio insertados que se abren al patio a través de grandes buhardillas y ofrecen una conexión espacial también con la terraza que da al bloque del patio. En cuanto a la distribución, se trata de apartamentos pequeños y compactos cuyo valor añadido reside precisamente en las terrazas y la generosidad vertical del espacio.

Una nueva vida para un edificio: cuatro sorprendentes apartamentos en Praga

La antigua cercha del tejado se ha conservado en gran medida y se ha convertido en parte natural de los nuevos interiores, combinada con elementos de acero a la vista. Si bien habría sido más sencillo, tanto económica como estructuralmente, reemplazar toda la cercha, el proyecto priorizó la conservación de la mayor parte posible de la estructura original y su restauración gradual. La autenticidad material de las nuevas intervenciones complementa la crudeza de los elementos originales, que permanecen visibles siempre que fue posible. Los interiores permiten que las chimeneas originales y otras estructuras distintivas del edificio resalten.

Una nueva vida para un edificio: cuatro sorprendentes apartamentos en Praga

El proceso de construcción, que estuvo a cargo de la firma Matěj Šebek, influyó significativamente en el trabajo con la cercha del tejado y en la forma general de la ampliación. Los dieciséis apartamentos permanecieron ocupados durante toda la reforma, por lo que no fue posible simplemente retirar y reconstruir el tejado. Por lo tanto, la cercha se restauró por fases para proteger el edificio en todo momento.

Una nueva vida para un edificio: cuatro sorprendentes apartamentos en Praga

Por otro lado, el proyecto no se limita a la creación de nuevos apartamentos. Se reparó la fachada del patio y, en la medida de lo posible, también se mejoraron el vestíbulo de la escalera comunitaria y los espacios de circulación interior.

Una nueva vida para un edificio: cuatro sorprendentes apartamentos en Praga

Contrariamente a la práctica habitual, el nuevo ascensor no ocupa el espacio abierto de la hermosa escalera, sino que se inserta en un patio de luces vacío. Era importante no rediseñar todo el edificio según las ideas contemporáneas de vivienda ideal, sino adaptarlo de forma asequible para que pueda seguir funcionando con naturalidad durante las próximas décadas.

Una nueva vida para un edificio: cuatro sorprendentes apartamentos en Praga

El proyecto Harfa representa una alternativa al modelo cada vez más dominante de vivienda y construcción dirigidas por promotores inmobiliarios en Praga. En lugar de maximizar la capacidad, trabaja con adecuación. Y en lugar de una transformación radical, demuestra que incluso las intervenciones parciales pueden mejorar significativamente la calidad de todo un edificio y prolongar su vida útil, conservando la autenticidad arquitectónica de la nueva intervención.

Una nueva vida para un edificio: cuatro sorprendentes apartamentos en Praga

El diseño explora los límites de la individualidad en la vivienda de alquiler y busca maneras de ofrecer a los apartamentos pequeños algo más.