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Las nuevas Termas de Oberstdorf, en la región de Allgäu, Alemania, han creado un centro de bienestar y salud que combina arquitectura alpina, construcción sostenible y materiales de alta calidad. Diseñado por Auer Weber Architects, el nuevo edificio se integra armoniosamente en el paisaje montañoso gracias a sus formas definidas, techos a dos aguas y una fachada de madera de estructura vertical. En el interior, los azulejos y la cerámica para baños de Agrob Buchtal garantizan funcionalidad, claridad en el diseño y durabilidad en el exigente entorno de una piscina.

Este edificio es una experiencia termal diseñado para disfrutar del paisaje alemán

El nuevo balneario termal sustituye a los antiguos baños del complejo y desarrolla un concepto espacial que combina bienestar, deporte y relajación en diferentes áreas. Aproximadamente 9400 m² de superficie bruta albergan el balneario termal, la sauna, las instalaciones de bienestar y la restauración. Amplios ventanales conectan la sala de baños con el paisaje y ofrecen impresionantes vistas de los Alpes de Allgäu.

Arquitectura en diálogo con el paisaje alpino.

Arquitectónicamente, el nuevo edificio se concibe como un conjunto de varias estructuras escalonadas, con techos inclinados y un lenguaje de diseño minimalista que se inspira en las tradiciones constructivas regionales y las reinterpreta en la arquitectura contemporánea. Los volúmenes del edificio varían en altura y longitud, adaptándose así al entorno y a la topografía del terreno.

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La piscina, con sus amplios ventanales, constituye el centro neurálgico del complejo. Aquí, la madera, el hormigón y el vidrio se combinan para crear un diseño interior sereno y de estructura definida que dirige la mirada hacia el paisaje y el agua. Las distintas zonas recreativas —desde piscinas deportivas y áreas de relajación hasta el complejo de saunas— están interconectadas espacialmente, pero organizadas de forma diferenciada.

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En el diseño de los baños, los colores y los materiales conforman un conjunto armonioso que se integra perfectamente con la atmósfera del entorno natural circundante. Las características paisajísticas de la región de Allgäu se plasman en un concepto espacial que recorre todo el edificio. La idea de los cuatro elementos sirve como hilo conductor, reflejado en la distintiva paleta de materiales y colores de las diferentes áreas funcionales.

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El gris del paisaje montañoso circundante marca la pauta. Con la superficie cerámica Nova en antracita, disponible en formatos de 15 × 15 y 60 × 60 cm, este motivo se traslada del exterior al interior. Suelos, revestimientos de paredes y bloques de asientos conforman así una base coherente y serena que evoca la presencia mineral de las montañas y crea el marco arquitectónico para las distintas zonas de baño. Para los alrededores de las piscinas y las zonas de circulación, la serie ofrece la robustez y la resistencia al deslizamiento necesarias para un uso intensivo en el baño.

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Las piscinas reflejan la paleta de colores de los lagos de montaña de Allgäu. Los azulejos de la serie Chroma, de 12,5 × 12,5 cm, crean una transición gradual y sutil del turquesa claro al oscuro, interpretando con delicadeza la interacción entre profundidad, luz y movimiento en el agua. El diseño se complementa con molduras cerámicas y canales de rebosadero del sistema Wiesbaden, que cumplen con los requisitos funcionales de higiene, drenaje y seguridad durante el uso de la piscina.

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La piscina infantil también refleja la paleta de colores del agua: los mosaicos circulares Loop en verde mar y azul aguamarina crean una combinación cromática fresca, vibrante y armoniosa. En las zonas de descanso, esta paleta se complementa con tonos más claros inspirados en los minerales. Los bancos revestidos con el mosaico circular Loop en color marfil evocan los tonos calcáreos de las formaciones rocosas y glaciares del paisaje de Allgäu, creando un contraste natural con el suelo oscuro.

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Otro elemento clave del diseño se centra en la zona de refrigeración del ala de la sauna, en la planta superior. Aquí, el diseño se inspira en la impresionante atmósfera del desfiladero de Breitach. La paleta de colores de los azulejos de la serie Craft —que incluye verde oliva flameado, azul benita, gris oscuro y negro hematita— evoca las escarpadas formaciones rocosas, la luz tenue y la frescura del desfiladero. El sutil efecto místico de estos tonos realza, a su vez, la sensación de frescura del espacio.

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Sostenibilidad estética del edificio

Además de su calidad arquitectónica, el proyecto también apuesta por un concepto de energía sostenible. Un sistema fotovoltaico integrado en la cubierta, junto con instalaciones de alta eficiencia energética y sistemas de recuperación de calor, reduce el consumo energético del edificio y favorece un funcionamiento eficiente en el uso de recursos. Los materiales cerámicos también contribuyen a la sostenibilidad. Además de su durabilidad, su superficie Hytect facilita la limpieza y garantiza un entorno permanentemente higiénico.

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Las nuevas Termas de Oberstdorf no solo constituyen un atractivo turístico para la región, sino que también sirven de ejemplo de cómo la arquitectura, el paisaje y los materiales pueden combinarse para crear un concepto integral armonioso. Las soluciones cerámicas de Agrob Buchtal contribuyen significativamente a ello, ya que combinan la calidad del diseño con las altas exigencias funcionales de la arquitectura moderna de piscinas.