Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

Buena parte de la experiencia educativa en un colegio se construye fuera del salón de clase, en aquellos espacios donde la enseñanza deja de estar completamente programada: una conversación espontánea en el corredor, un juego durante el recreo o un encuentro entre compañeros y profesores en las áreas recreativas.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

En el nuevo edificio para los niveles iniciales de primaria del Gimnasio Los Cerros (Bogotá), diseñado por Bassa Studio, firma liderada por Rodrigo Jiménez y Jorge Fonseca, se parte precisamente de esa comprensión; por tal razón, se propone una arquitectura en la que los ambientes intermedios adquieren un papel tan importante como los lugares destinados a la enseñanza formal.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

La necesidad surgió de una condición muy concreta. Aunque el colegio contaba con suficientes salones para estos niveles, los edificios existentes prácticamente carecían de áreas comunes cubiertas. En una ciudad como Bogotá, donde la lluvia forma parte del día a día, eso significaba que gran parte de la actividad se debía trasladar al interior de las aulas cada vez que cambiaba el clima.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

El reto consistió en crear una edificación capaz de ampliar las posibilidades de permanencia, juego y aprendizaje sin depender de las condiciones del clima. La intervención se debía hacer, además, dentro de un campus diseñado por Obregón & Valenzuela, declarado patrimonio distrital.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

Lejos de competir con la arquitectura existente, el proyecto opta por una presencia deliberadamente discreta: una volumetría abstracta y sencilla envuelta por una celosía que filtra la luz y desdibuja el volumen entre la vegetación, mientras una cubierta verde transitable por completo permite que la construcción desaparezca cuando se observa desde la distancia.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

“Siempre pensamos en cómo hacer una fachada que, siendo contemporánea, pasara inadvertida. Queríamos que se camuflara con el paisaje y respetara la presencia de los edificios patrimoniales”, explica Rodrigo Jiménez.

El diseño del edificio escolar

Al edificio lo bautizaron The Children’s Forest (El Bosque de los Niños), un nombre que resume el concepto del proyecto. Así como un bosque ofrece diferentes recorridos, refugios y formas de descubrir el entorno, la arquitectura busca acompañar las múltiples maneras en que los pequeños exploran el mundo durante sus primeros años de formación.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

Para construir esa idea, Bassa Studio desarrolló un proceso de investigación con profesores, estudiantes y familias mediante metodologías de design thinking. Descubrieron que incluso entre niños de la misma edad existen formas muy distintas de aprender: algunos buscan actividad física permanente, mientras otros prefieren la lectura, el dibujo, la construcción o la exploración sensorial.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

Esa diversidad se terminó reflejando en la arquitectura. En vez de concebir un solo espacio de recreo, el edificio alterna zonas activas y pasivas que permiten diversas maneras de apropiación. La arquitectura deja de entender el juego como una actividad aislada del aprendizaje y lo incorpora como parte natural de la experiencia escolar. Más que definir exactamente cómo se ha de utilizar cada espacio, construye un escenario donde puedan surgir actividades previstas, pero también espontáneas.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

Uno de los elementos que mejor expresan esa intención es la gran malla suspendida que atraviesa el área principal. Si bien inicialmente generó inquietud entre algunos profesores y padres de familia, las pruebas estructurales demostraron su completa seguridad, e incluso hoy se ha convertido en uno de los lugares favoritos de los estudiantes. “Los niños son quienes menos miedo tienen. Hoy, esa malla se terminó convirtiendo en el espacio favorito del edificio. Es una forma de acercarlos a la idea de la casa en el árbol y permitirles experimentar la altura de un modo completamente seguro”, afirma Jiménez.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

La misma comprensión del comportamiento infantil aparece en decisiones menos evidentes. Los materiales privilegian la resistencia al uso intensivo, se eliminan aristas peligrosas y el diseño busca permitir el movimiento, antes que restringirlo.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

Esos mismos principios dieron origen a una línea de mobiliario desarrollada específicamente para el proyecto. Fabricadas en plástico reciclado, las mesas y sillas funcionan como piezas modulares que los propios estudiantes pueden mover y ensamblar para crear distintas configuraciones de trabajo; adicionalmente, el sistema incorpora un modelo de economía circular, mediante el cual el material se puede convertir de nuevo en mobiliario al finalizar su vida útil.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

Y mientras las zonas comunes estimulan el movimiento y la exploración, las aulas adoptan una atmósfera deliberadamente serena. La madera, los tonos verdes suaves y las grandes superficies blancas que funcionan como tableros para ser rayados sin restricciones permiten transformar el espacio en una herramienta más del aprendizaje.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

La estrategia bioclimática ayudó a definir también la experiencia arquitectónica. La celosía controla el ingreso del sol, favorece la ventilación natural y filtra la luz durante todo el día. Algunas claraboyas complementan la iluminación de las circulaciones, sin sacrificar el uso extensivo de la cubierta, que recupera cerca de mil metros cuadrados de superficie para el colegio, una ganancia especialmente valiosa en un campus construido sobre la ladera de una montaña.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

Más que resolver un programa académico, con el nuevo edificio del Gimnasio Los Cerros se propone una forma diferente de entender la arquitectura escolar. Reconoce que aprender también significa encontrarse, explorar, jugar y descubrir aquello que no siempre se puede planear desde un currículo. En ese sentido, demuestra que los espacios más importantes de un colegio no siempre son las aulas, sino aquellos donde la educación ocurre cuando aparentemente nadie está enseñando.

Un bosque para aprender y descubrir: el nuevo edificio del colegio Gimnasio Los Cerros en Bogotá

Cinco puntos para resaltar de este proyecto

1. En razón de que buena parte de la educación ocurre fuera del aula, la gente de Bassa Estudio decidió convertir corredores y áreas comunes en protagonistas del proyecto.

2. La nueva edificación se integra respetuosamente al campus diseñado por Obregón & Valenzuela, mediante una volumetría discreta y una envolvente que se funde con el paisaje.

3. El concepto del proyecto nace de una investigación con estudiantes, familias y profesores, traduciendo distintas formas de aprender en una arquitectura abierta al juego, la exploración y el encuentro.

4. Desde la gran malla suspendida hasta el mobiliario modular en plástico reciclado, cada elemento se concibió para estimular la autonomía, el movimiento y el aprendizaje colaborativo.

5. La celosía, la ventilación natural, la iluminación cenital y una cubierta transitable de cerca de 1.000 m² mejoran el confort ambiental y amplían significativamente los espacios de uso del colegio.