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Compuesto por una serie de módulos en forma de cápsula —apilados verticalmente para crear un espacio de trabajo transpirable y respetuoso con el medio ambiente—, el edificio de oficinas The Primus, de nueve plantas y diseñado por la firma Sanjay Puri Architects, está pensado para adaptarse al clima de Jaipur (India).

Este edificio de oficinas es un referente de arquitectura especial para climas extremos

Situado junto al aeropuerto de esta ciudad, el proyecto estuvo sujeto a una estricta restricción de altura de 30 metros. Se construyeron ocho oficinas por planta, con superficies que oscilan entre los 60 y 125 metros cuadrados, para cumplir con los requisitos del cliente. El diseño estructural del edificio, que ofrece total flexibilidad, permite combinar oficinas individuales para generar espacios de trabajo más amplios, de ser necesario.

Este edificio de oficinas es un referente de arquitectura especial para climas extremos

Cada oficina cuenta con grandes ventanales corredizos de vidrio, que conectan con espacios ajardinados protegidos en forma de cápsula, revestidos con paneles verticales de aluminio. Estas zonas verdes integran la vegetación en el entorno laboral, reducen la ganancia de calor solar y atenúan tanto el ruido de la carretera principal adyacente como la actividad del aeropuerto.

Este edificio de oficinas es un referente de arquitectura especial para climas extremos

Debido a las restricciones de construcción y las limitaciones de altura, fue necesario hacer un área edificable de 1.116 metros cuadrados, lo que impidió la creación de jardines en el primer nivel. Para compensarlo, los arquitectos habilitaron terrazas ajardinadas que rodean cada planta, complementadas por un jardín paisajístico en la azotea que proporciona valiosos espacios al aire libre para los ocupantes.

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Sobre el diseño de las oficinas

Este edificio de oficinas es un referente de arquitectura especial para climas extremos

Diseñado como un espacio de trabajo transpirable, The Primus integra estrategias ambientales pasivas para mejorar el confort de los ocupantes y, al mismo tiempo, reducir el consumo energético. En el clima extremo de Jaipur, donde las temperaturas superan los 40 grados centígrados durante casi ocho meses al año, el edificio responde directamente a su entorno mediante la generación de sombras, la ventilación natural y la vegetación integrada.

Este edificio de oficinas es un referente de arquitectura especial para climas extremos

The Primus propone un entorno de trabajo más saludable al combinar flexibilidad, adaptación al clima y diseño biofílico, a la vez que reduce significativamente su huella de carbono a lo largo de su ciclo de vida, estableciendo así un referente para la arquitectura comercial sostenible en regiones de clima cálido.