El encargo del cliente era diseñar una nueva residencia de ancianos en el sitio de un antiguo huerto adyacente a un hospital. El edificio está concebido como cuatro hogares que funcionan de forma independiente para aproximadamente 60 residentes, totalmente sin barreras.

Un edificio que transforma un antiguo huerto en un paisaje doméstico para pasar la vejez

Un huerto y muros de ladrillo cerca de un cementerio con una iglesia, una ciudad histórica con un hermoso ayuntamiento. Árboles altos. Y luego la vejez como fenómeno: calma, silencio, el ladrillo como arquetipo del hogar.

La proximidad del hospital y el cementerio puede invitar a asociaciones amargas; aquí, sin embargo, vemos calidad, una imagen de tranquilidad y contemplación, una imagen de la periferia de la ciudad. Un diseño similar a un castillo, simétrico, casi clasicista, trae atrios, jardines, vistas y abundante luz natural a la casa.

La vejez es uno de los temas europeos actuales. ¿Cómo abordamos el envejecimiento? ¿Qué hacemos por las personas mayores, cómo las percibimos, qué les ofrecemos y qué les pedimos? ¿Cómo es ser una persona mayor en la República Checa en 2026?

Al inicio del proceso de diseño, los arquitectos encargados, la firma Architektura, se preguntaron: ¿qué tipo de vejez desearíamos vivir? ¿Cómo materializar el fenómeno del hogar? La vejez no tiene por qué ser una carga ni un sufrimiento; puede ser activa, plena y, en cierto sentido, aún vital.

Puede representar (por fin) una calma o una liberación. Una persona mayor puede reflexionar sobre el sentido de la vida, tiene tiempo para pensar y hacer balance. Para un creyente, la cercanía de la muerte puede incluso ser una forma de liberación.

El diseño del edificio

El Ayuntamiento de Nový Bydžov encargó el diseño de una residencia para personas mayores en el terreno de un antiguo huerto frutal adyacente al hospital. Al otro lado de la calle se encuentra un cementerio con una iglesia y hermosos edificios de ladrillo, lo primero que se ve al llegar al pueblo.

El cementerio con la iglesia es distintivo y simbólico, con enormes árboles y una atmósfera mágica. Los muros de ladrillo son largos y bajos, mientras que la torre de la iglesia, en cambio, apunta hacia arriba. El tamaño del terreno permitió construir un edificio de una sola planta y gran superficie, que además es accesible y transitable a pie. Con un poco de imaginación, uno diría: «Sí, aquí me imagino una residencia para personas mayores».

El paisaje circundante es llano, con bosques y campos, atravesados ​​por largos caminos. Es visualmente hermoso, típico de Bohemia Central, con horizontes en los que se dibujan siluetas de pueblos. En este entorno, se ubica una casa de una sola planta, una especie de trébol de cinco hojas formado por cuatro viviendas conectadas por un núcleo central. Símbolo de los cuatro elementos y también de los cuatro puntos cardinales, o el objeto se coloca ortogonalmente a sus direcciones.

La solución espacial se basa en dividir el volumen del edificio en cuatro grupos autosuficientes: viviendas para aproximadamente sesenta clientes. Cada una de ellas puede albergar a quince clientes y al personal necesario, garantizando así un funcionamiento completamente independiente. Las viviendas están diseñadas de tal manera que la disposición de las habitaciones no crea largos pasillos lineales.

Al contrario, al ubicarse alrededor de un atrio común, las habitaciones crean una composición compacta, y los pasillos comunes lo rodean. Cada vivienda cuenta con salas técnicas y de almacenamiento, instalaciones para el personal y una zona común con acceso directo al jardín interior.

El concepto de atrios interiores permite una generosa iluminación de los pasillos y crea espacios interiores agradables. Cada habitación cuenta con una pequeña terraza con acceso directo. Cada vivienda cuenta con su propio patio interior cubierto y salida a un jardín común más amplio, conectando dos viviendas simultáneamente. Las cuatro viviendas están conectadas por un núcleo central.

Las habitaciones se combinan en una sola composición según el mismo principio: se ubican alrededor del perímetro del atrio central. Los atrios interiores desempeñan un papel importante en el concepto espacial: los espacios se conectan visualmente con los jardines, y los interiores son amplios, luminosos y en contacto con la naturaleza.

A través de la entrada central del edificio, en el lado sur, los visitantes acceden a un amplio vestíbulo desde el cual se puede ver el atrio principal, de forma ovalada. Aquí se encuentra la recepción, desde donde los visitantes se distribuyen entre las cuatro viviendas.

También hay una zona de espera alrededor de la recepción, conectada directamente con el atrio central. La casa está a nivel del suelo; se recorre, la intención es caminar, se recorre el interior lleno de luz. La parte noroeste no recibe luz solar directa, por lo que el exterior está diseñado sin superposiciones ni sombras. La fachada de ladrillo presenta cuatro patrones diferentes que se reflejan en el interior: en las recepciones secundarias y en las juntas de los baños.

Este principio también crea la singularidad de cada «casa». El interior, de ladrillo, contiene abundante blanco, lo que lo ilumina aún más. Los suelos son característicos: se escanearon fotos personalizadas de flores y plantas locales y se transfirieron al suelo.

Este es también el principio rector de este edificio relativamente grande. Así, hay viviendas: Travinová(Casa de la Hierba), Černýšová (Casa Bartsia), Heřmánková (Casa de la Manzanilla) y Pampelišková (Casa del Diente de León). El suelo se levanta en las entradas de las habitaciones, y los motivos florales naturales forman cuadros.

La casa es el resultado del enfoque excepcional del inversor, el Ayuntamiento de Nový Bydžov, y de su confianza en el esfuerzo de los arquitectos por crear una residencia excepcional para personas mayores.

Fue una colaboración mutua y un intercambio de opiniones constructivo, donde ambas partes se escucharon y estuvieron dispuestas a cambiar (algunas cosas se implementaron de forma diferente a como se diseñaron).

Los ingenieros del proyecto también fueron colaboradores profesionales y pacientes durante todo el proceso. Una casa de esta calidad se creó gracias al cuidado, la experiencia y la comprensión excepcionales del contratista.