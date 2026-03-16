El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), el Museo de Bogotá (Carrera 4 # 10-18) y la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), en alianza con la firma singapurense RT+Q Arquitectos, presentan “Le Corbusier: 150+ BOG”, una muestra que propone un recorrido excepcional por la obra y las ideas de uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX.

La exposición reúne por primera vez en la ciudad más de 150 maquetas de obras y proyectos del arquitecto franco-suizo, permitiendo explorar con detalle los principios que definieron su arquitectura y su visión de la ciudad moderna.

Le Corbusier en el Museo de Bogotá: no se pierda esta exposición imperdible

“Esta exposición, que se realiza por primera vez en Bogotá y es la única en el mundo en presentar esta lectura integral de su trayectoria, marca un hito para la ciudad y refleja nuestro compromiso con la cultura desde el Instituto de Patrimonio Cultural. Gracias al trabajo articulado con nuestros aliados, hoy hacemos posible que capitalinos, turistas y ciudadanía en general disfruten de una muestra excepcional que recorre la obra y el pensamiento urbano de uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX”, afirmó Diego Parra, director del IDPC.

La arquitectura de Le Corbusier en Bogotá

El núcleo de la exposición es una colección de más de 150 maquetas fabricadas por la firma RT+Q Arquitectos, que permiten comprender la obra de Le Corbusier desde una dimensión espacial y pedagógica.

A través de estas piezas, el visitante puede observar tanto proyectos construidos como propuestas que permanecieron en el ámbito conceptual, revelando la amplitud de un pensamiento arquitectónico que transformó la disciplina en el siglo XX.

Le Corbusier en el Museo de Bogotá: no se pierda esta exposición imperdible

La colección ha estado —con el apoyo de la Fundación Le Corbusier— por 48 universidades y centros culturales en Asia, Europa y Estados Unidos, consolidándose como una de las revisiones más completas de su obra.

Además, cada maqueta permite apreciar con detalle la forma en que el arquitecto concebía el espacio, la relación entre los edificios y su entorno y la manera en que la arquitectura se articulaba con una visión más amplia de la ciudad.

Detalles de la exposición

Dentro de los ejes centrales de la exposición, se contempla el Plan Piloto que Le Corbusier formuló para Bogotá en 1950, un proyecto que buscaba orientar el crecimiento urbano de la capital en un momento de profundas transformaciones.

El plan fue desarrollado con la asesoría de Josep Lluís Sert y Paul Lester Wiener, quienes posteriormente proyectaron el Plan Regulador, documento en el que se detallaron los lineamientos del plan inicial bajo la asesoría del arquitecto. Para la historia urbana de Bogotá, ambos planes constituyen hitos relevantes en la evolución de las ideas de planificación moderna.

Mauricio Uribe, Director de la SCA afirma, “Le Corbusier es considerado el arquitecto más influyente del siglo XX a nivel mundial. Su llegada a Bogotá constituye un acontecimiento especial, ya que el arquitecto estuvo en la ciudad entre 1947 y 1951, periodo en el que desarrolló el Plan Piloto para Bogotá. Parte de este material será exhibido en el Museo de Bogotá, como un complemento ideal para comprender, en esta ocasión, la dimensión y el legado del maestro”.

La exposición se desarrolla como una experiencia distribuida en dos niveles dentro del Museo de Bogotá. En el primer piso, el recorrido introduce al visitante en la figura de Le Corbusier y en el contexto urbano de la Bogotá de mediados del siglo XX, mostrando los ejercicios de planeación previos al plan del arquitecto y los estudios que identificaron los principales problemas de infraestructura, habitabilidad y equipamientos que enfrentaba la ciudad en ese momento.

El segundo nivel profundiza en el desarrollo del Plan Piloto y en las ideas que proponían transformar el centro de la capital. Allí se presenta una selección de documentos que explican las principales estrategias del proyecto urbano, incluyendo la propuesta para la reforma del área central y el proyecto que Le Corbusier imaginó para el entorno de la Plaza de Bolívar, donde planteaba la construcción de varios edificios destinados a la administración nacional.

Le Corbusier en el Museo de Bogotá: no se pierda esta exposición imperdible

El recorrido culmina en la sala principal del museo, donde se despliega la colección completa de maquetas, permitiendo comprender la dimensión de una obra que transformó la arquitectura y el urbanismo en el mundo.

La exposición “Le Corbusier: 150+ BOG” se ubica en la Casa Sámano del Museo de Bogotá (Carrera 4 #10-18) y estará abierta al público hasta el 10 de abril, ofreciendo durante varias semanas una oportunidad para revisitar el legado del arquitecto y reflexionar sobre las ideas que, en algún momento, imaginaron un futuro distinto para la capital colombiana.