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Esta estación de bomberos de 1912 (GE Tanguay) fue ampliada en 1996 (Julien et Plante) para albergar Ex Machina, el laboratorio artístico de Robert Lepage. El edificio negro revestido de granito se encuentra frente al Musée de la Civilisation (1988, M. Safdie), cuyas fachadas de piedra gris reflejan el carácter material típico del Viejo Quebec.

En Canadá, una fachada de 1912 cubre un edificio un siglo más joven

En 2021, Ex Machina desocupó las instalaciones, que fueron ocupadas por la compañía de teatro juvenil Les Gros Becs. La nueva institución requirió una ampliación para albergar un teatro con capacidad para 350 personas, así como una sala multifuncional. La ampliación se realizó en este mismo emplazamiento, que forma parte del distrito histórico del Viejo Quebec, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En Canadá, una fachada de 1912 cubre un edificio un siglo más joven

El diseño, a cargo de la firma Saia Barbarese Topouzanov, se desarrolló como un diálogo entre múltiples voces: entre la ciudad histórica y la extensión contemporánea; entre la estación de bomberos, el antiguo local de Ex Machina y la nueva vocación del lugar; entre el exterior y el interior, y sobre todo, con su público joven .

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En la esquina de las calles Dalhousie y Barricade, una pequeña plaza y sus obras de arte se convierten en un animado cruce de caminos, que se abre hacia el Parc des Canotiers, el museo y el río San Lorenzo. Los sobrios volúmenes cartesianos componen un telón de fondo que realza la histórica estación de bomberos , y especialmente su torre, un hito imponente en el paisaje.

En Canadá, una fachada de 1912 cubre un edificio un siglo más joven

Un hueco que va desde Dalhousie hasta Bell Street atraviesa los edificios conservados. Se convierte en el vestíbulo que conecta las dos entradas: la entrada principal para el público en Dalhousie y la entrada para grupos escolares, a la que se accede en autobús, en Bell.

Para señalar la entrada y la nueva función del edificio, una de las puertas de madera se combina con una puerta de cristal azul. Al cruzar el umbral, el suelo reproduce este color, como si el río aún hiciera valer su presencia en el lugar.

El diseño del edificio

En el centro del vestíbulo, una escalera abierta da inicio al recorrido hacia el teatro, la sala de lectura y el salón multifuncional. A medida que se asciende, la torre se va revelando gradualmente a través del cristal de la linterna que corona la escalera.

En Canadá, una fachada de 1912 cubre un edificio un siglo más joven

Ubicada en el segundo piso de la antigua estación de bomberos, la sala de lectura se beneficia de sus amplios ventanales. En el tercer piso, las buhardillas que sobresalen del tejado abuhardillado orientado al oeste proporcionan luz indirecta al vestíbulo de la sala multifuncional. Una pequeña terraza triangular da servicio a las oficinas administrativas y ofrece vistas al río.

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Las atmósferas creadas por las formas y los colores de los espacios interiores generan un viaje lúdico para el público infantil, a la vez que amplían el lenguaje material de la histórica estación de bomberos. La piedra gris de la planta baja se ve reflejada en el revestimiento de acero inoxidable espejado, que evoca tanto la madera de la sala de teatro como el movimiento de la escalera. El ladrillo naranja de la segunda planta encuentra eco en un acabado de cobre metalizado.

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Además, la madera de la mansarda se complementa con un tono dorado metalizado y con el revestimiento de madera del vestíbulo multifuncional. En el centro del proyecto, la sala de teatro reinterpreta el motivo exterior en cuatro tonalidades de madera.