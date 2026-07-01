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La discreta entrada de este hotel se encuentra en la calle adyacente, donde le da la bienvenida el primero de los dos elegantes pabellones, adosados ​​a los edificios originales. Con las mamparas de cristal completamente abiertas, se accede a la recepción, donde, si el huésped llega por la tarde, el resplandor de la marquesina de madera contrachapada con celosías le da una cálida bienvenida, y si llega durante el día, la fresca sombra que crea ofrece un agradable respiro del calor del sol.

La historia del vino inspira uno de los hoteles más singulares de Grecia

En esta obra, por la firma K-Studio, se percibe el peso de la historia en los edificios de hormigón circundantes y en los restos artísticamente expuestos, detalle que se complementa a la perfección con la renovación del espacio. Además, el conjunto está dominado por dos bloques de hormigón, cada uno dividido longitudinalmente en dos filas de diez depósitos de vino.

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Estos depósitos, de aproximadamente 5 x 6 metros, resultaron ser las habitaciones perfectas del hotel, cada una con baño privado y patio sombreado.

Sobre el nuevo diseño del hotel

El espacio entre los dos bloques se ha transformado de un antiguo vertedero industrial en un apacible jardín interior. Un estanque poco profundo separa las dos filas de habitaciones, reflejando la luz y proporcionando una brisa fresca en las tardes calurosas. Los imponentes bidones de acero que dan al hotel su logotipo característico se han conservado con esmero y se yerguen majestuosos en el agua.

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Una paleta armoniosa de hormigón, acero, madera y vidrio de ingeniería garantiza que los nuevos elementos constructivos se integren armoniosamente, dejando los edificios existentes prácticamente intactos y conservando su imponente presencia.

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Gruesas losas de hormigón (fragmentos de la pared de los depósitos que se retiraron para crear las entradas) se han colocado en el agua a modo de escalones, permitiendo a los huéspedes entrar en los bidones y experimentar cómo la luz y la acústica interactúan con sus paredes cóncavas a lo largo del día. Variedades locales de uva y grosella se están estableciendo en los bordes del jardín y contribuirán gradualmente al microclima y la productividad del hotel.

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Las habitaciones con depósitos en el patio son idénticas en su diseño ergonómico. Se han conservado elementos originales como las bocas de inspección y las tuberías en la fachada de cada depósito, así como la pátina de las superficies interiores de las paredes.

El interior de la obra

En el interior, una estrecha estructura de acero negro reúne los diversos elementos, bellamente detallados, dentro del espacio de 30 m², organizándolos con una precisión casi zen. El vidrio texturizado permite el paso de la luz desde el dormitorio y el vestidor hasta el baño.

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Las generosas proporciones de la ducha y el inodoro aportan una sensación de lujo a las superficies de tonos cálidos y texturas, y el terrazo pulido crea un vínculo visual con la colorida textura de los agregados de guijarros de playa que se revelan donde se han abierto nuevos huecos en las paredes antiguas.

La distribución interior de los tanques frente al mar aprovecha al máximo su conexión directa con la playa, con camas centradas en el gran ventanal corredizo con vistas al agua y una vista privada de la puesta de sol desde el patio cubierto.

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Están conectados por un amplio paseo elevado sobre la arena, que conduce a otras partes del hotel y baja hasta la playa. Incluso las barandillas del paseo forman parte del diseño, incorporando piezas del sistema de riego recuperado que originalmente se instaló en los techos de los tanques.

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Además de las salas de tanques, sus pabellones y el jardín del patio, los dos edificios anexos de piedra originales se han transformado para ofrecer al hotel instalaciones para restaurantes y eventos, con el objetivo de transmitir la cultura de la zona y la historia del edificio a través del arte y la gastronomía.

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El proyecto de Dexamenes madura con elegancia, como el buen vino: una historia de continuidad, proyección sutil hacia el futuro y constante evolución. La reinvención silenciosa se ha convertido en parte de su esencia: el hotel evoluciona con gestos discretos, expandiéndose poco a poco, temporada tras temporada.

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Desde su inauguración, el hotel ha buscado constantemente maneras de revitalizar sus espacios. Sus dos sedes principales ahora vibran con bienestar, arte y eventos culinarios recurrentes, creando en cada ocasión un diálogo vivo con el pasado.