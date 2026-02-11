Con una extensión de 6.000 metros cuadrados, el diseño del Parque Deportivo Vibrante Huachiao —ubicado en Kunshan, Suzhou (China)— se inspira en las extensas mangas de seda, conocidas como mangas de agua, usadas en la ópera Kunqu.

El parque en China que fusiona la ópera Kunqu con el ‘skateboarding’

El diseño de este proyecto, en el que se fusiona la cultura tradicional china con el skateboarding moderno, enriquece tanto el lugar de implantación como la experiencia, convirtiéndolo en un centro cultural y deportivo clave para la comunidad.

La firma china SoBa planteó el diseño del movimiento poético de las mangas de agua y lo transformó en un paisaje urbano contemporáneo mediante la espacialidad y la materialidad, lo que genera espacios fluidos que se conectan orgánicamente con diversas áreas funcionales.

Sobre el concepto del parque

El enfoque le infunde al sitio una identidad cultural distintiva, además de que mejora la interacción espacial. Para emular la ligereza de esas mangas empleadas en el teatro y, a la vez, cumplir con los estrictos requisitos de continuidad entre las áreas de skateboarding, el parque cuenta con una zona hecha en hormigón de ultra alto rendimiento —ultra high performance concrete, UHPC—.

Esta “cinta blanca” no solo garantiza alto desempeño estructural y durabilidad, sino que también mejora la fluidez visual, creando un diálogo entre el movimiento y la identidad espacial. En su propuesta, SoBa equilibra cuidadosamente la funcionalidad y la adaptabilidad en las áreas deportivas.

Instalaciones como la cancha de baloncesto, el skatepark, las mesas de ping-pong y los juegos infantiles están pensadas para atender a personas de todas las edades. La eficiente planificación de la circulación optimiza aún más la utilización del espacio, mejorando tanto la accesibilidad como la experiencia del usuario.

Además de las instalaciones deportivas profesionales, el Parque Deportivo Vibrante ofrece una variedad de opciones de asientos, zonas de sombra y espacios abiertos para actividades que fomentan la interacción entre los residentes.

En su diseño se priorizan la accesibilidad y la adaptabilidad, lo que garantiza que cualquier usuario pueda encontrar formas adecuadas de interactuar con el lugar, independientemente de sus capacidades físicas.

Si bien se centra en la funcionalidad deportiva, el proyecto también se compromete a generar un espacio público urbano ecológico. Al optimizar la configuración de las plantas, el parque maximiza la cobertura vegetal dentro de la limitada superficie del terreno, mejorando la calidad del aire, regulando el microclima y potenciando la adaptabilidad ecológica del sitio.