El cemento es uno de los materiales más importantes de la construcción contemporánea. Ha servido durante siglos como recurso estructural. Sin embargo, cada vez más revela sus virtudes estéticas. Este es el enfoque que explora el estudio medellinense Pétrea, fundado hace cinco años por los ingenieros de diseño de producto María Camila Prias y Andrés Trujillo.

Pétrea entiende el concreto como la materia prima para expresar un lenguaje estético y funcional, con amplias posibilidades. Para llegar a esta intención, la marca empezó desarrollando inicialmente objetos decorativos en concreto.

“Con el tiempo, la experimentación constante, el desarrollo técnico y el trabajo cercano con arquitectos y diseñadores permitió ampliar la línea hacia baldosas, enchapes y mobiliario, consolidando una propuesta integral enfocada en superficies y piezas arquitectónicas”, explican desde la marca.

Esta marca colombiana redefine la estética del concreto

La investigación es parte central de su ADN. Actualmente desarrollan una línea de innovación en alianza con una empresa especializada en gestión de residuos textiles. A través de esta colaboración incorporan fibras textiles recuperadas en sus formulaciones de concreto, explorando mezclas que reducen peso, mantienen resistencia estructural y dan una segunda vida a materiales que, de otro modo, serían desechados.

Esta apuesta reafirma su compromiso con el diseño consciente y la optimización de recursos, utilizando el cemento como materia prima para transformar residuos en productos arquitectónicos con valor agregado.

Diseño a otro nivel, hecho a mano

El proceso es tan importante como el resultado. En cada etapa —formulación, fundición, curado y acabado— el equipo cuida rigurosamente los tiempos y estándares técnicos. Para Pétrea, la calidad no es solo un atributo estético, sino un compromiso con la durabilidad y el desempeño a largo plazo.

La relación con el cliente también forma parte esencial de su filosofía. “A través de un acompañamiento cercano y un desarrollo cuidadoso de cada proyecto, la marca busca crear espacios con identidad propia, donde el material no sea un fondo neutro, sino un elemento con carácter”.

En Pétrea, el diseño y el concreto se trabajan como lenguajes contemporáneos: materiales nobles, resistentes y versátiles, capaces de aportar textura, carácter y profundidad en interiores y exteriores. El color, los agregados, la escala y los acabados se ajustan a cada encargo, manteniendo altos estándares de calidad y desempeño.

Más que fabricar piezas, Pétrea investiga la materialidad, desarrolla procesos y entiende el diseño como una herramienta para innovar y construir con intención. Una empresa joven, pero estructurada, que apuesta por la solidez técnica, la personalización y una visión de largo plazo dentro del sector de la arquitectura y el interiorismo.

Actualmente, la firma comercializa sus productos en Medellín, a nivel nacional y ha realizado ventas en el exterior, llevando su exploración material a distintos contextos. Su fortaleza radica en el desarrollo de productos personalizados en terrazo y concreto, entendiendo cada proyecto como una oportunidad para crear piezas únicas que respondan tanto a necesidades estéticas como técnicas.

Para mayor información, visite la página web de la marca: www.petreaconcreto.com