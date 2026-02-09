Reimei Kobashi, un puente peatonal ubicado en Chuo-ku, Tokio (Japón), fue galardonado en la categoría de «Infraestructura de Diseño Arquitectónico» en el Architecture MasterPrize 2025, un premio internacional que reconoce la excelencia en el diseño arquitectónico. Hoshino Architects Inc fue el arquitecto principal del proyecto.

El puente peatonal Reimei Kobashi

La pasarela Reimei Kobashi, que conecta la estación Kachidoki y Harumi 3-chome en el distrito costero de Tokio, se abrió al público el 25 de marzo de 2024. Esta pasarela cruza el canal Asashio hasta Grand Marina Tokyo, con un diseño arqueado suave que recuerda a las olas que ruedan sobre la superficie del agua.

Un puente peatonal premiado que dialoga con el agua y la luz en Japón

Además, la estructura blanca continua del puente enfatiza el ritmo de la superficie del agua a través de su forma sutil y ondulada.

Un puente peatonal premiado que dialoga con el agua y la luz en Japón

La sombra de la obra, proyectada sobre la superficie del agua, realza aún más la imaginación con una congregación de olas que parecen bañarse unas sobre otras.

Un puente peatonal premiado que dialoga con el agua y la luz en Japón

El diseño, que presenta un movimiento fluido a partir de cambios geométricos tridimensionales, proporciona a los peatones que caminan esa sensación de movimiento.

Sobre el diseño

La iluminación está programada para cambiar de color gradualmente según la estación y el día de la semana. Al variar el ritmo del programa de iluminación en la parte superior e inferior de la forma ondulada tridimensional, las diferentes combinaciones de colores crean diversas impresiones.

Un puente peatonal premiado que dialoga con el agua y la luz en Japón

De esta manera, la visión nocturna de esta zona de reciente desarrollo, con un número creciente de residentes, se puede disfrutar a diario por sus combinaciones y movimientos de color momentáneos.