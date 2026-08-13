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El estudio de arquitectura Reigo & Bauer ha transformado recientemente los interiores de caoba oscura de una residencia de varios niveles en Kitchener, Ontario, en un hogar luminoso y contemporáneo que presenta múltiples elementos escultóricos, con detalles impecables, que dan vida al diseño.

¿Cómo transformar una casa oscura en un hogar luminoso y sofisticado? conozca este proyecto

El objetivo principal era reflejar mejor las preferencias estéticas y el estilo de vida modernos del cliente, lo cual se logró mediante la creación de una serie de espacios sofisticados para el entretenimiento y la relajación, conectados visualmente y que fluyen armoniosamente entre sí.

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En la gran entrada, una nueva y espectacular escalera curva marca la pauta inmediatamente al llegar. Este elemento blanco de acero soldado, con sus peldaños y contrahuellas articulados en la parte inferior, se eleva a través de un pasillo de doble altura hasta el piso superior, con su esbelta balaustrada seguida a la perfección por un pasamanos de bronce macizo. Reemplazando una escalera modesta y poco inspiradora ubicada a un lado, que hacía que el pasillo se sintiera vacío y sin vida, la pieza de diseño personalizado crea una declaración audaz sin parecer ostentosa ni exagerada.

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Junto a ella, se conservaron las columnas existentes revestidas de piedra rústica de la sala de estar hundida, que enmarcan las vistas al bosque exterior. Por lo tanto, Reigo & Bauer optó por una paleta de colores suaves y neutros que no compitieran entre sí, y seleccionó piezas como sofás de líneas curvas y una llamativa lámpara de techo de burbujas de cristal de Giopato & Coombes para dirigir la mirada por todo el espacio.

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Subiendo dos escalones, otra zona de estar informal con muebles y alfombras de tonos más oscuros e intensos precede a la cocina de planta abierta. Una chimenea de cristal de tres lados, suspendida dentro de un pilar revestido de yeso —que hace eco de la forma estilizada de una campana extractora a medida situada enfrente— ofrece vistas entre estos dos espacios y crea un rincón acogedor que los une. La cocina es intencionadamente minimalista, con armarios de color blanco roto sin tiradores ni pomos, y un rincón para desayunar discretamente ubicado junto a una isla central.

Detalles del nuevo diseño de la casa

En la mayor parte de la planta baja, el nuevo suelo de roble de tablones anchos aporta un tono cálido y complementa las amplias superficies de paneles de piedra que revisten las paredes del pasillo y rodean la chimenea del salón. La misma piedra caliza italiana se talla en bloques para formar los escalones que dan acceso al salón y cubre el suelo de la estancia.

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La casa también incluyó el sótano, al que se accede desde el vestíbulo mediante otra escalera de acero blanco situada a un lado. Esta escalera, alfombrada en color caramelo, gira bruscamente sobre sí misma al llegar al nivel inferior, y su pasamanos de bronce se integra perfectamente en el suelo, mientras que los apliques Foscarini proporcionan una luz cálida al hueco de la escalera.

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Las habitaciones de la planta baja están conectadas por un pasillo central, acristalado de suelo a techo en uno de sus lados para iluminar un gimnasio y una acogedora bodega hundida, donde las botellas se almacenan en un sistema de estanterías de acero al carbono hecho a medida. Un podio de piedra caliza se sitúa en el centro de la bodega, y una puerta oculta en la parte trasera conduce a otro espacio de almacenamiento en frío para guardar cajas de vino adicionales fuera de la vista.

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La escalera, la bodega y el gimnasio están divididos por paneles de vidrio de 91 cm, que permiten vislumbrar cada espacio desde los demás. Mientras tanto, un papel pintado con un estampado gráfico cubre la puerta de un baño contiguo para añadir interés visual.

Al otro lado del pasillo se accede a una sala de estar y una sala de juegos bajando unos escalones, separadas entre sí por una estantería abierta y con vistas al jardín. Para crear un ambiente acogedor e íntimo en estos espacios, las paredes están revestidas con listones de roble teñido de gris, un elemento que se repite en esta planta y que añade profundidad a las superficies verticales con su sombra. Una amplia barra también está revestida con el mismo material, aunque en un tono más claro, lo que unifica los diferentes espacios, conectados entre sí.

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Si bien la paleta de colores en toda la casa es sobria, se introducen toques de color en muebles, alfombras y accesorios cuidadosamente seleccionados. Estos elementos aportan personalidad al interior tranquilo y sereno que Reigo & Bauer ha logrado realzar significativamente mediante pequeños pero impactantes motivos espaciales y una atención constante al detalle en cada escala.