Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

Esta casa de campo está ubicada en el paisaje de la región de Vysočina, República Checa. Su construcción comenzó alrededor de 1820 y se completó hacia finales del siglo XIX. La vivienda da al camino de acceso con un muro de piedra y puertas de madera de granero.

Una casa que convierte la tradición rural en una experiencia contemporánea

La familia del inversor compró la propiedad en 1993 y gradualmente comenzó a restaurar el exterior por su cuenta. En 2020, se renovó el interior de la planta baja. Posteriormente, los propietarios encargaron a Plus One Architects la conversión de la planta superior, que ofrece un amplio espacio útil.

Una casa que convierte la tradición rural en una experiencia contemporánea

El objetivo era crear un ambiente acogedor y relajante para la familia extensa y los invitados, con suficiente privacidad tanto en el interior como en relación con el paisaje circundante. El diseño hace referencia a la planta baja solo a través de materiales seleccionados —madera de abeto maciza y el muro de piedra original a la vista— mientras que establece un carácter distintivo en la planta superior.

Una casa que convierte la tradición rural en una experiencia contemporánea

Los tonos oscuros y los materiales naturales en la parte privada del ático son atípicos para el interior de una casa de campo checa tradicional. Sin embargo, fueron fundamentales para lograr la atmósfera deseada. Combinado con una iluminación diseñada al detalle, el espacio reduce las distracciones visuales y favorece tanto la concentración como el descanso. Aquí, la oscuridad es una herramienta para la calma.

El diseño de la casa

Las modificaciones espaciales incluyeron intervenciones en la estructura del techo, ampliando la superficie útil del piso. El nivel del piso se elevó con una estructura de madera para unificar las alturas en toda la planta, lo que requirió una nueva escalera desde el nivel inferior.

Una casa que convierte la tradición rural en una experiencia contemporánea

«Las modificaciones del ático nos permitieron insertar nuevas ventanas en las aberturas originales en el muro de piedra y traer luz natural al interior. La luz entra en el espacio de manera más indirecta, reforzando la atmósfera de calma«, explica la arquitecta Kateřina Průchová.

Una casa que convierte la tradición rural en una experiencia contemporánea

Como resultado del piso elevado, las ventanas están parcialmente empotradas con respecto al nivel del piso interior, revelando solo sus marcos superiores desde el interior. Las contraventanas añadidas permiten una regulación sutil de la privacidad, la seguridad y el grado de conexión con el paisaje circundante.

Una casa que convierte la tradición rural en una experiencia contemporánea

El interior está dividido tanto espacial como atmosféricamente en dos zonas. El área privada comprende un dormitorio y un vestidor en tonos oscuros. Las habitaciones, concebidas al estilo de un hotel, son más luminosas y sobrias. Las zonas están conectadas por un espacio común central con bar, zona de estar y área de trabajo. Cerca de la escalera se encuentran un baño y un aseo compartidos.

Una casa que convierte la tradición rural en una experiencia contemporánea

El confort en verano está garantizado por el aire acondicionado, mientras que en invierno, la retención del calor se consigue mediante radiadores, un sellado mejorado en puertas y ventanas, y una mampara corredera en la escalera que separa las dos plantas.

Detalles de la obra

El material predominante es el granito negro macizo, utilizado en el baño y como barra de bar que se integra a la perfección con la encimera bajo el tejado inclinado. El muro de piedra original se conserva como elemento visible del interior.

Una casa que convierte la tradición rural en una experiencia contemporánea

La artesanía es evidente, por ejemplo, en la puerta corredera de la escalera, cuyo borde sigue la superficie irregular del muro de piedra. Un poste de acero situado en el centro del espacio social permite colgar un televisor giratorio de un gancho a medida, tal como solicitó el inversor.

Además, la atmósfera del ático se ve realzada por la iluminación indirecta: una combinación de lámparas, luz reflejada y tiras LED integradas que permiten ajustar tanto la intensidad como el carácter de la luz.

Una casa que convierte la tradición rural en una experiencia contemporánea

Una ventaja clave del proyecto fue el profundo conocimiento que la familia tenía de la casa, lo que ayudó a definir con precisión tanto el alcance de las intervenciones como su ejecución.

«Desde el principio, los propietarios sabían que no querían apresurar la reforma. Era importante para ellos abordarla con detenimiento y calidad, aunque llevara más tiempo», afirma la autora del proyecto, la arquitecta Petra Ciencialová. La construcción y la artesanía fueron realizadas por artesanos locales, cuya habilidad y disponibilidad resultaron esenciales para la transformación gradual.

Una casa que convierte la tradición rural en una experiencia contemporánea

La renovación no supuso un cambio radical, sino que se convirtió en una etapa más de la continua evolución de la casa. Hoy en día, el ático ofrece un espacio tanto para reunirse como para la soledad: un refugio tranquilo que utiliza la oscuridad, la materialidad y la luz como herramientas para la concentración y la relajación.