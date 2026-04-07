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El proyecto de renovación de la Residencia Wood, por la firma Vives St-Laurent, se centra principalmente en restaurar y realzar las características existentes de la vivienda. Con una distribución típica de las casas de Westmount, se han conservado varios elementos clave, como la ubicación de la escalera y la organización de las principales áreas de estar: la sala de estar, el comedor y la cocina, que se encuentra en la parte trasera de la casa.

Al entrar, un patrón de damero de mármol Alpi Verde y Bianco Carrara crea un ambiente clásico y contemporáneo a la vez. El ventanal ovalado, elemento emblemático de la fachada, inspiró el diseño del mobiliario de la entrada, que consta de una zona de estar y un mueble de almacenamiento vertical que realza el carácter del ventanal.

Un ejemplo de cómo modernizar una casa clásica sin perder su esencia

En la sala de estar, las estanterías empotradas enmarcan la chimenea y realzan la repisa de piedra natural, creando un punto focal en el espacio. El gran ventanal, característico de las casas de la zona, se complementa con muebles sencillos y discretos, permitiendo que la luz natural inunde la habitación y ofreciendo vistas al gran árbol del jardín delantero.

Un ejemplo de cómo modernizar una casa clásica sin perder su esencia

Concebido como una renovación destinada a la reventa, el proyecto prioriza materiales neutros y distintivos. Con esto en mente, el suelo original se sustituyó por roble blanco de tonalidad clara, aportando un toque de modernidad al espacio. Este compromiso con el equilibrio se mantiene en el diseño de la escalera que conduce a la planta superior, que ilustra a la perfección este enfoque al combinar estilos clásicos y contemporáneos.

Un ejemplo de cómo modernizar una casa clásica sin perder su esencia

Detalles del diseño de la vivienda

La barandilla existente, que se encontraba en mal estado, fue rediseñada, incorporando molduras para integrarla de forma natural en el espacio. El pasamanos de acero pintado, empotrado en la viga de soporte, es un detalle sutil que refleja el cuidado puesto en cada aspecto del proyecto y el resultado de una estrecha colaboración entre las distintas partes involucradas.

Un ejemplo de cómo modernizar una casa clásica sin perder su esencia

La cocina, ubicada en la parte trasera de la casa, conserva su ubicación original. La incorporación de una puerta francesa color antracita crea un sutil contraste con el resto del espacio y establece una conexión directa con la terraza exterior. La encimera de mármol aporta una elegancia atemporal a la estancia, mientras que la isla central mejora la funcionalidad, adaptándose perfectamente a la vida contemporánea.

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Debajo de la escalera, se ha integrado discretamente un pequeño aseo con una puerta oculta, diseñada a medida para armonizar con las molduras existentes e integrarse perfectamente en las paredes. El lavabo de mármol, tallado en un bloque sólido, se integra armoniosamente en el espacio, sirviendo a la vez como elemento decorativo y un guiño a la entrada.

En la planta superior, la vivienda cuenta con tres dormitorios y dos baños. El dormitorio principal es la joya de esta planta. Un espacioso baño en suite realza la experiencia, mientras que dos puertas francesas con cristal texturizado proporcionan privacidad y luz natural.

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El amplio tocador de pared a pared, con una encimera más gruesa, añade un toque elegante y sofisticado, que lo distingue del resto de las estancias. La ducha a ras de suelo se inspira en el concepto de los hoteles boutique, que sirvió de base para el diseño inicial de la suite.

Un ejemplo de cómo modernizar una casa clásica sin perder su esencia

El proyecto respeta la estructura existente, combinando con éxito la conservación y la mejora. Se rediseñaron y añadieron varias molduras para mantener el carácter único de esta casa, típico del barrio.

Un ejemplo de cómo modernizar una casa clásica sin perder su esencia

Al garantizar la coherencia entre los conceptos de diseño y la ejecución, la Residencia Wood logra un equilibrio entre honrar el entorno y satisfacer las necesidades contemporáneas, integrándose armoniosamente las diversas modificaciones en la estructura existente.