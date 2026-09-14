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El restaurante de Košice ocupa una esquina del centro histórico. El negocio está dirigido por un padre y su hijo. El padre aporta su experiencia personal, un fuerte sentido de la tradición familiar y una mentalidad abierta a fusionar diversas influencias culinarias en el concepto.

Un restaurante que transforma su arquitectura según el momento del día

El hijo contribuye con un enfoque gastronómico contemporáneo, una comprensión de un público más joven y la energía de un local urbano diseñado no solo para comer, sino también para la vida social durante todo el día.

Un restaurante que transforma su arquitectura según el momento del día

El interior se concibió como un entorno flexible que se transforma a lo largo del día, desde un bistró informal y un lugar para almorzar hasta un punto de encuentro por la tarde y un bar de cócteles por la noche. Este concepto refleja naturalmente los principios de la cocina fusión, combinando diferentes influencias para crear nuevas capas de experiencia. La misma lógica de fusión de funciones, materiales y ambientes se expresa en el diseño arquitectónico del interior.

Un restaurante que transforma su arquitectura según el momento del día

Sobre el diseño del restaurante

El diseño, por la firma SOA architekti, se basa en las capas existentes del edificio. En la sección frontal, el original suelo de mosaico de piedra histórica se ha conservado y complementado con un nuevo pavimento de piedra natural y un solado de resina vertida.

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Asimismo, el carácter original del espacio se ve realzado por el aislamiento acústico proyectado en el techo y la exposición selectiva de las paredes originales, creando un contraste con los nuevos acabados y la carpintería a medida de precisión.

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La parte frontal del restaurante se abre a la calle y está definida por una larga barra principal que discurre paralela a la fachada. En días de buen tiempo, los ventanales de altura completa pueden abrirse por completo, difuminando la frontera entre el interior y el espacio público. La calle se convierte en una extensión natural del restaurante, permitiendo que la vida del local se extienda a la ciudad.

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Adentrándonos en el interior, la organización espacial cambia gradualmente. La animada zona de bistró da paso a dos salones independientes con cómodos asientos tapizados y, finalmente, a un comedor privado diseñado para celebraciones, eventos privados y reuniones más íntimas. Cada zona tiene su propia atmósfera y carácter distintivo, ofreciendo en conjunto una amplia variedad de experiencias a lo largo del día y la noche.

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La iluminación desempeña un papel fundamental en la configuración del interior. Una combinación de instalaciones de luz diseñadas a medida y luminarias convencionales crea diferentes ambientes a lo largo del día. Durante el día, la iluminación refuerza el carácter relajado del bistró, mientras que por la noche transforma el espacio en un ambiente más íntimo, con la atmósfera de un bar de cócteles.

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El interior se enriquece aún más con capas de vegetación, cortinas textiles que permiten reconfigurar el espacio y mostradores dedicados a actuaciones de DJ y eventos especiales.

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El resultado es un espacio multifuncional que funciona durante todo el día y se adapta naturalmente al ritmo cambiante de su actividad —desde el almuerzo y las reuniones de la tarde hasta los eventos nocturnos— ofreciendo a los visitantes una experiencia claramente diferente en distintos momentos del día.