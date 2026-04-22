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Pocas trayectorias han sintetizado con tanta claridad la relación entre tecnología, industria y arquitectura como la del arquitecto británico Norman Foster. Formado en un momento en el que colectivos como Archigram especulaban con ciudades plug-in, infraestructuras móviles y envolventes ligeras, Foster recogió esa fascinación por la técnica y la convirtió en una práctica construida.

Desde entonces, ha sido uno de los principales exponentes de la llamada arquitectura high-tech: una que no oculta sus sistemas, que celebra la precisión industrial y que entiende el edificio como una máquina afinada.

Esta es la tienda de Apple en Malasia donde la tecnología se adapta al trópico

No es casual que Apple haya encontrado en Foster un interlocutor natural, puesto que ambos comparten una obsesión por el detalle, por la reducción formal y por la integración entre tecnología y uso cotidiano. Esa afinidad se materializa de manera contundente en proyectos como el Apple Park en Cupertino (California, Estados Unidos), donde la escala corporativa se resuelve mediante un gesto continuo y preciso, o en tiendas como Apple Marina Bay Sands (Singapur), donde la tecnología se vuelve objeto espacial. En todos estos casos, la técnica no aparece como un lenguaje decorativo, sino como una herramienta para construir el espacio.

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La nueva tienda de Apple en Kuala Lumpur (Apple The Exchange TRX) se inserta en el desarrollo urbano de Tun Razak Exchange, un enclave que busca consolidarse como nuevo centro financiero y comercial de la ciudad. A diferencia de otras tiendas icónicas de Apple que se presentan como objetos autónomos, aquí el proyecto adopta una estrategia contenida: se entierra parcialmente y se vincula directamente con el parque adyacente. Esta decisión reduce su impacto volumétrico y ajusta la escala del edificio al espacio público, pues no compite con el entorno inmediato sino que, por el contrario, lo prolonga.

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El diseño de la tienda

Su gesto más evidente es su cubierta, una gran estructura ligera que tamiza la luz tropical y define la presencia del edificio sin necesidad de elevarlo. Más que un ícono, es un dispositivo climático. Su geometría y su materialidad recuerdan, sin caer en caricaturizaciones, los techos amplios y ventilados de las arquitecturas vernáculas del sudeste asiático y otros contextos tropicales.

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Aquí, la tradición no se ve simplemente como algo primitivo que se debe superar, es parte del repertorio de técnicas que hay que utilizar. La arquitectura high-tech deja de ser una estética para convertirse en una operación precisa: captar, filtrar y distribuir la luz y el aire en un clima exigente. Arquitectura y contexto.

El acceso se produce desde el parque, y desde allí el edificio se revela como una secuencia descendente. La planta principal no se impone en superficie; se descubre al bajar. Esta condición genera una espacialidad contenida pero continua, donde los vacíos cumplen un papel fundamental.

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Dobles y triples alturas conectan visualmente los distintos niveles, y permiten que la percepción del espacio sea siempre transversal. Las escaleras, concebidas como objetos independientes, flotan en estos vacíos y organizan el recorrido; no son únicamente elementos de circulación, sino puntos de observación que permiten entender el edificio en múltiples direcciones.

Materialmente, el proyecto mantiene la sobriedad característica de Apple: piedra clara, vidrio de gran formato y estructuras metálicas de alta precisión. La luz filtrada por la cubierta desciende hasta los niveles inferiores, suavizada, evitando deslumbramientos y reduciendo la carga térmica.

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La planta se organiza de un modo flexible, con amplias superficies libres que permiten reconfigurar la exhibición y las áreas de atención. Las alturas generosas, incluso en los pisos enterrados, evitan cualquier sensación de compresión y refuerzan la continuidad espacial.

La dotación incorpora las áreas habituales de las tiendas Apple —zonas de exhibición, soporte técnico, espacios para talleres—, pero integradas en este ambiente unificado, zonificado no tanto por su planta como por su sección. Todo ocurre en relación con el vacío central, que actúa como referencia constante.

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En este proyecto, Foster no renuncia a su lenguaje, pero lo ajusta. La tecnología sigue siendo el punto de partida, pero se calibra frente al clima, la luz y la condición urbana específica. La precisión industrial se pone al servicio de una lógica ambiental y contextual.

Más que imponer una imagen, el edificio construye una relación. Una arquitectura que recoge los valores de la tradición constructiva local para configurar un espacio que habla de los avances tecnológicos; que perfora la tierra para mirar al cielo y crear entre ambos un mundo luminoso.

Cinco puntos para destacar de esta obra

1. La cubierta filtra la luz tropical y reduce la carga térmica.

2. Los arquitectos enterraron el edificio para ajustar su escala al espacio público.

3. La sección organiza el proyecto como una secuencia descendente.

4. Los vacíos conectan visualmente todos los niveles y refuerzan la continuidad espacial.

5. Las escaleras trascienden su simple función como circulaciones para convertirse en miradores sobre el espacio interior.